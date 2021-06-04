Звезды мирового керлинга за Полярным кругом

Звезды мирового керлинга приехали в Дудинку на Арктический кубок. Фото: arcticcurling.com

Когда самолет, преодолев тысячи километров, приземлился в аэропорту Норильск, гости-спортсмены, выходя из терминала на площадь, слегка поежились от встретившего их дыхания Арктики. На календаре конец мая, а здесь снег и яркое солнце. Для тех, кто прилетел сюда впервые, увиденное стало открытием. Для остальных это новая встреча со старым добрым другом Таймыром.

Пятый, юбилейный

На Севере, в портовом городе Дудинке, в пятый раз прошел Арктический кубок по керлингу (Arctic Curling Cup) в дисциплине «микс-дабл». Этот турнир входит в самую престижную мировую серию World Curling Tour. Организаторами спортивного мероприятия традиционно выступила Федерация керлинга России и ассоциация «Новая Лига» при поддержке компании «Норникель» и Министерства спорта РФ.

Впервые перед началом взрослых состязаний прошел турнир Junior Arctic Cup, в котором попробовали свои силы юниорские команды. Победителями стали спортсмены из Санкт-Петербурга, на втором месте москвичи. В непростой борьбе красноярская команда одержала верх над хозяевами состязаний.

На участие в турнире заявились команды из шести стран. Фото: arcticcurling.com

Билеты на церемонию открытия 28 мая были раскуплены быстро. Трибуны ледовой арены «Таймыр» вмещают полторы тысячи зрителей. Здесь собрались любители спорта из Дудинки, Норильска и таймырских поселков. Кто-то приехал на автотранспорте, а кто-то и на снегоходах. Для тех, кому билетов не досталось, норильская телекомпания «Северный город» организовала трансляцию.

Илья Авербух, знаменитый фигурист и постановщик ледовых шоу, в копилке которого Универсиада-2019 в Красноярске, выступил режиссером церемоний открытия и закрытия Arctic Curling Cup. Получилось оригинально, с акцентом на местный колорит: с танцами и песнями коренных народов Севера, огненным шоу, шаманом. Зажег публику национальный коллектив «Хэйро», а хедлайнером стала певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении.

- Я люблю путешествовать и приятно воодушевлена этим местом. Здесь красивая ночь в полярный день, лежит снег. А там, откуда я приехала, цветут цветы. Это невероятный контраст. Снег отражает свет, и такое впечатление, что находишься на другой планете, - призналась певица.

Церемонии открытия и закрытия Арктического турнира режиссировал Илья Авербух. Фото: arcticcurling.com

Добавим, что Арктический турнир по керлингу – это не только состязания. За четыре дня гости смогли познакомиться с культурой северных народов. На площади возле ледовой арены «Таймыр» развернулось национальное подворье: установили нганасанский, долганский и ненецкий чумы. Гостям предлагали попробовать национальные блюда, погреться у очага, приобрести обереги, сувениры, изделия из меха и национальные украшения.

Куда уехал Арктический кубок

На участие в соревнованиях заявились десять команд из шести стран – Венгрии, Италии, Швеции, Швейцарии, Эстонии и России. Сборная России по керлингу выставила пять команд. Участники – один именитее другого: чемпионы и медалисты соревнований международных уровней.

Лидеры сборной – призеры чемпионата мира 2018 года Анастасия Москалева и Александр Еремин - приехали в Заполярье сразу после чемпионата мира в микст-дабле, который перед этим завершился в Шотландии. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Алина Ковалева и участник плей-офф чемпионата мира 2021 года Сергей Глухов впервые выступили вместе, как команда.

Золотые медалисты, спортсмены из Швейцарии Бриар Хюрлиман и Янник Шваллер. Фото: arcticcurling.com

Не пропускают арктические чемпионаты керлингисты из Швейцарии и Швеции. Эстонец Харри Лилл вернулся с чемпионата мира из Абердина и сыграл с новой партнершей Каролин Кааре. Венгрию представили самые возрастные участники турнира Ильдико Секереш и Дьёрдь Надь, им 48 и 56 лет.

Болельщики с одинаковым радушием приветствовали всех участников состязаний. Но болели, конечно, «за наших». Российские спортсмены заняли второе и третье места. А Арктический кубок на сей раз улетел в Швейцарию: Бриар Хюрлиман и Янник Шваллер обыграли в финале россиян Анну Самойлик и Михаила Васькова. Решающий матч завершился со счетом 9:2. Бронзу завоевала еще одна российская команда - Алина Ковалева и Сергей Глухов.

На церемонии закрытия 30 мая председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов сказал:

- Спасибо участникам и организаторам турнира. А также партнеру, компании «Норникель», которая поддерживает эти значимые для нашего Севера соревнования. Эти соревнования являются частью той большой работы, которая делается для того, чтобы спорт на Севере получил необходимую поддержку и развитие. Это и здоровый образ жизни, и настроение, и развитие всех отраслей. Сегодня мы все победители, но я особенно поздравляю тех, кто оказался лучшим на нашем дудинском льду. Не будем говорить «прощайте», скажем «до свидания».

Говорят, что керлинг - игра для интеллектуалов. И это действительно так. Фото: arcticcurling.com

Спорт для территории

- На самом деле это круто, что такой чемпионат проводят именно в глубинке, - поделился мнением олимпийский чемпион Александр Легков. – Как раз там и нужно развивать спорт. И не только керлинг, но и другие направления.

Спорт на Таймыре, особенно зимние виды, любили всегда. Но благодаря финансовой поддержке компании «Норникель» в последние годы развитию спорта уделяется особое внимание. В 2014 году открылась самая северная ледовая арена «Таймыр». Ее строительство обошлось почти в 382 миллиона рублей, из которых 135 миллионов – инвестиции компании. Дудинцы получили возможность заниматься на одном из лучших за Полярным кругом спортивных объектов.

Керлинг – это тоже была идея «Норникеля». Он приобрел профессиональное оборудование, в том числе ледозаливочную машину IceMaster, комплект камней канадского производства, слайдеры, колодки, щетки. Сегодня в школе керлинга занимаются 40 человек в возрасте от 11 до 62 лет, в том числе дети из числа коренных малочисленных народов Севера и подростки с особенностями развития.

Сколько эмоций! Фото: arcticcurling.com

На грантовые средства «Норникеля» в Дудинке был оборудован горнолыжный комплекс «Кайя». Обновился гостиничный фонд, открылись новые кафе, созданы этнокультурный комплекс под открытым небом «Таймыр Моу» и художественно-этнографический комплекс «Таймырская Ойкумена». Дудинка стала интересна туристам.

29 мая в Норильске прошло совещание «Российская Арктика – территория спорта и туризма». В нем участвовали: помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев. Они обсудили ключевые вопросы развития спорта в Заполярье.

- Надо понимать, чтобы все люди имели доступ к спортивным залам, бассейнам и активно занимались своим здоровьем. Надо иметь в виду, чтобы спорт активно влиял на развитие туризма. Сегодня эти два направления невозможно разделить. Сегодняшняя стартовая площадка, созданная в Норильске, позволит нам реализовать все планы, – подытожил итоги совещания Олег Матыцин.