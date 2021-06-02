Один раз в день, два дня в неделю: что можно терпеть от коллекторов.

Разбираемся со специалистом, что нужно знать должникам, во сколько звонки с напоминаниями о долгах недопустимы и как обезопасить себя от незаконных действий коллекторских организаций.

Долги растут

Как следует из обзора финансовой стабильности Центробанка, по итогам первого квартала 2021 года долговая нагрузка россиян выросла до 11,9%, обновив исторический максимум. Как уточняет ЦБ, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты. В этой связи актуальным остается вопрос - что делать и кого бояться должникам, которые не в состоянии выплачивать кредиты? Имеют ли право коллекторские организации совершать какие-то действия в отношении должника?

- Закон признает право кредитора на внесудебный возврат долга, в том числе и с привлечением третьего лица – профессионального взыскателя – коллектора, - объясняет Дмитрий Хренов, начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. - Таким образом, деятельность по возврату просроченной задолженности является законной. Но только для организаций, которые включены в специальный государственный реестр.

Можно ли звонить по ночам?

— Дмитрий Сергеевич, поясните, какие действия могут предпринимать сотрудники зарегистрированных коллекторских организаций, чтобы вернуть долг?

— Кредиторы и лица, действующие от их имени, имеют право контактировать с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров, телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, электронной и почтовой переписки.

— А звонки по ночам законны?

— Представители коллекторских организаций ограничены в своей деятельности. Так, звонить должнику можно лишь 1 раз в день, но не более 2 раз в неделю и только 8 раз в месяц с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники. Звонки со «скрытых» номеров или номеров, не принадлежащих этому конкретному юридическому лицу, запрещены.

Отправлять сообщения разрешено в рабочие дни с 8 до 22 часов, по выходным и праздникам — с 9 до 20 часов до 2 раз в сутки, до 4 раз в неделю и до 16 раз в месяц. Ограничений по количеству почтовых отправлений нет.

Кроме того, запрещается общаться с коллегами и родственниками должника без его согласия, публиковать информацию о нем в социальных сетях, беспокоить по ночам, приходить с визитами больше одного раза в неделю.

Пугать и оскорблять – недопустимо!

— Что коллекторским организациям делать категорически запрещено?

— К таким действиям относится применение к должнику и иным лицам любых методов взаимодействия, опасных для жизни и здоровья людей, - физической силы или угроз, психологического давления. Недопустимо уничтожение или повреждение имущества, использование нецензурных выражений и совершение действий, унижающих честь и достоинство гражданина. Также нельзя вводить должника в заблуждение относительно неисполненного обязательства, запугивать и угрожать.

Помимо этого, нельзя требовать долг с обанкротившихся, несовершеннолетних и недееспособных людей, а также инвалидов первой группы и людей, находящихся на стационарном лечении.

Если страшно – жалуйтесь

Если коллекторская организация нарушает закон и вы столкнулись с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, вам нужно обращаться в соответствующие органы. При этом следует помнить, что защита прав должника не освобождает от исполнения долговых обязательств, а лишь ограждает от неправомерных действий лиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности.

— Если противоправность действий подтвердится, какую ответственность понесёт коллекторская организация?

— После того как проверка подтвердит указанные в обращении факты, коллекторская организация будет привлечена к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Если будет установлено, что организация, включенная в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, нарушила права гражданина, наказанием может стать штраф в размере до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если такая деятельность ведется без соответствующего свидетельства, то санкция закона предусматривает штраф в размере до 2 миллионов рублей.

В 2020 году специалистами Главного управления рассмотрено около 730 обращений о нарушениях в деятельности коллекторских организаций. На основании проведенных проверок судебными приставами возбуждено более 170 дел об административных правонарушениях. Нарушителям назначены штрафы на общую сумму почти 4,5 миллиона рублей.

Куда обращаться?

Если вы столкнулись с неправомерными действиями коллекторов, вам можно обратиться:

- с заявлением в любое структурное подразделение судебных приставов либо в Единый центр приема, который находится по адресу: ул. Карла Маркса 112а;

- в ГУФССП России по Красноярскому краю: г. Красноярск, ул. 6-я Полярная, 2, по телефонам 8(391) 222-00-21, 222-00-54, 222-00-30 (с 9.00 до 18.00), а также с помощью электронной почты mail@r24.fssp.gov.ru.

К обращению необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение прав: СМС-сообщения, детализацию звонков, полученные письма, фотографии, аудио- и видеозаписи.

Справка «КП»

Коллектор - это лицо, профессионально осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и включенное в государственный реестр (профессиональный взыскатель).

Сведения о коллекторских организациях, включённых в государственный реестр юридических лиц, имеющих право заниматься деятельностью по возврату просроченной задолженности, расположены на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю в разделе «Сервисы».

Конкретно

Фото: Валентин Дружинин

Работу коллекторов регламентирует Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Кстати

18 мая 2021 года Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о штрафах за угрозы должникам. Документ ужесточает наказание за это правонарушение, а также предусматривает, что административную ответственность будут нести не только коллекторы, но и кредитно-финансовые организации. Новые поправки устраняют соответствующий пробел в законе, унифицируют ответственность коллекторских агентств и банков.

FinGram. Минфин Красноярского края

Больше информации по повышению финансовой грамотности читайте на сайте Министерства финансов в разделе «Мои финансы».