Лидеры определились: завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия»

Фото: krasnoyarsk.er.ru

С 24 по 30 мая в крае, как и по всей стране, проходило предварительное голосование «Единой России». В нашем регионе жители определяли кандидатов партии на выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Красноярского края.

Предварительное голосование состоялось

В праймериз приняли участие более 161 000 жителей края. Итоговая явка по сравнению с аналогичными выборами 2016 года выросла на 30 тысяч человек. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на Съезде 19 июня в Москве, кандидатов в Заксобрание - на региональной конференции в начале июля.

- Мы уже направили в оргкомитет протоколы предварительного голосования по Государственной Думе, - рассказал Максим Зверев, член регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования. – Сейчас направляем в президиум регионального совета протоколы по Законодательному Собранию. Следующий этап - подведение итогов по Государственной Думе и выдвижение кандидатов на выборы депутатов Заксобрания.

Голосование для всех

Предварительное голосование партии «Единая Россия» оказалось в этом году поистине народным. Праймериз вызвал большой интерес у людей, поучаствовать в нем решили около 400 жителей края. Среди кандидатов можно было увидеть опытных политиков, врачей, учителей, домохозяек, волонтеров и молодых лидеров общественного мнения.

Алексей Додатко Фото: Мария ЛЕНЦ

- Средний портрет того, кто хотел стать участником праймериз, нарисовать нельзя, - отмечает Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия». - И это скорее плюс, потому что предварительное партийное голосование – открытая процедура. В ней могут участвовать те, кто чувствует силы и желание попробовать себя в политике, попробовать изменить что-то вокруг себя. Если посмотрим на состав победителей в региональное Заксобрание, 48 процентов – новые люди, 52 – действующие депутаты, тем самым доказавшие, что они пользуются достаточной поддержкой, чтобы быть выдвинутыми повторно. Среди тех, кто набрал большинство голосов, представители самых разных групп, профессий. Это один из важных результатов – сформировать команду, компетентную в разных вопросах.

За подсчетом голосов жители страны могли следить в прямом эфире. Все итоги были оперативно опубликованы на сайте pg.er.ru. Кроме того, любой избиратель может проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры. Эксперты IT-отрасли высоко оценили безопасность и защищенность системы дистанционного электронного голосования «Единой России», которая позволяет провести процедуру максимально открыто и легитимно.

Результаты - разные

Фото: krasnoyarsk.er.ru

По мнению политологов, результаты нынешнего голосования в основном были предсказуемы. Важным фактором для победы по-прежнему остается узнаваемость кандидатов.Немало депутатов нынешнего созыва краевого парламента заняли первые места как по региональным группам, так и по одномандатным округам. Но есть и новые люди.

- Это некий срез настроений, чаяний и ожиданий, то, чего хотят сейчас люди от действующего политического класса, - уверен Павел Клачков, политический аналитик. - Прежде всего, стоит упомянуть о результате Натальи Каптелининой, которая очень серьезно вырвалась вперед. На мой взгляд, это говорит о том, что сейчас появился запрос на иной тип политиков, чем раньше предлагала «Единая Россия». Это не должны быть люди в одинаковых костюмах с одинаковыми лицами и просто выражающие лояльность, это должна быть личность, которая горит идеями служения, это действительно должно быть какое-то явление в социальной жизни, в нашей жизни региона. Начали привлекать к себе внимание яркие личности, меняется время и настроение людей.

Интересный поворот

Не обошлось в этой политической кампании и без сюрпризов. На политической арене появились совсем неизвестные люди. А в 55-м округе молодой кандидат обошел политического мастодонта.

- В этом голосовании даже для меня были незнакомые имена, - признается Александр Чернявский, политолог. - Примерно треть победителей - это свежая, новая кровь. Неожиданным результатом стала победа Александра Дроздова. Было видно, что он ведет активную кампанию, тратятся серьезные ресурсы, и, на мой взгляд, именно это позволило Дроздову опередить Петра Пимашкова – признанного тяжеловеса региональной политики. Это, пожалуй, главная сенсация праймериз в Красноярском крае, потому что победа и Веллера, и Зубарева, и Швыткина были абсолютно очевидны. А именно 55-й оказался округом с интригой.

По мнению Павла Клачкова, вперед выходят люди другого поколения и на политическом капитале прежних лет уже выехать сложно:

- Красноярцы очень уважают Петра Ивановича Пимашкова, помнят все его достижения, и, тем не менее, они отдают предпочтение новому, молодому, энергичному - тому, за кем будущее. Запрос у людей сменился, и для того, чтобы стать интересным для избирателей, необходимо быть активными и постоянно действовать.

Благодарность и планы на будущее

Лидеры голосования поблагодарили избирателей за активность и доверие. А также озвучили планы работы в случае победы на выборах.

- Мы всегда занимались проблемамине только района, но и города в целом, - рассказывает Владимир Фокин, действующий депутат Законодательного Собрания Красноярского края, победитель праймериз по Ленинской региональной группе. - Есть проблемы глобальные, которые решаются не за один год. К примеру, это строительство нового большого хирургического корпуса на территории 20-й больницы, где впоследствии будет сконцентрирована вся хирургическая помощь правобережья. Это развитие поликлиник, участковой службы и различные социальные вопросы.

По словам Ильи Зайцева, победителя по Свердловскому округу №3, действующего депутата Законодательного Собрания Красноярского края, победа на выборах даст шанс завершить большие проекты.

- Сейчас мы уже почти готовы к строительству новой поликлиники на улице Судостроительной, это развязка с Пашенного на Николаевский мост, - делится планами Илья Александрович. - Этот список я могу продолжать бесконечно, потому что действительно очень многое удалось сделать за эти пять лет. И еще больше нам сделать предстоит, потому что Свердловский и Центральный районы развиваются очень динамично.

Сергей Попов, победитель по Назаровскому округу №12, действующий депутат Законодательного Собрания Красноярского края, признался, что он рад прежде всего тому, что люди нашли время для того, чтобы зайти на сайт и проголосовать:

- Это было очень необычно, по-новому, в моем избирательном округе все вышло достаточно активно. Хочется поблагодарить людей за эту активность и готовность разобраться во всем этом. Это говорит о наличии гражданской позиции, неравнодушии к тому, что происходит в Красноярском крае и конкретно в родном районе.

Сказано

Андрей Копытов, политолог:

- Любопытно посмотреть, какая будет итоговая картина по результатам выборов. Мы видим обновленный состав, новых людей. Собственно, задумка праймериз на это и нацелена – более широкое вовлечение избирателей, в том числе и непартийных, с одной стороны, с другой – возможность обновления кадрового состава партии. Эта функция выполняется.

Александр Чернявский, политолог:

- Безусловно, это было серьезное испытание, в первую очередь, и для самой «Единой России», потому что впервые применялся формат электронного голосования. На мой взгляд, в Красноярском крае с этим вызовом партия власти достаточно успешно справилась. «Единая Россия» в очередной раз показала, что в эффективности использования мобилизационных технологий она намного опережает своих оппонентов из оппозиционного лагеря, поэтому показатель явки очень хороший для «Единой России».