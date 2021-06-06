В Красноярске на грядущей рабочей неделе будет дождливо и похолодает до +5 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Начнется рабочая неделя с небольшого потепления, передает гидрометцентр. В понедельник, 7 июня, в Красноярске днем потеплеет до +25 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. При этом усилится ветер, порывы составят до 17 метров в секунду. Ночью же похолодает до +11 градусов, переменная облачность сохранится, возможен дождь. Сила ветра упадет до 3-5 метров в секунду.

Во вторник погода будет похожей. Днем воздух прогреется до +27 градуса. Будет пасмурно, возможны кратковременные осадки. Ветер же успокоится. Синоптики обещают практически штиль. Ночью похолодает до +11 градусов, осадков не будет, но ветер усилится до 3-4 метров в секунду.

В среду начнется похолодание. Дневная температура составит около +18 градусов. Ветер усилится до 8-9 метров в секунду. Ожидается переменная облачность и дожди. Ночью температура воздуха упадет до +7 градусов. Ветер немного стихнет, будет пасмурно, но сухо, хотя осадки не исключаются.

Четверг станет самым холодным днем недели. Днем синоптики обещают лишь +14-15 градусов. Будет пасмурно, хмуро, но без осадков. Порывы ветра составят около 1-3 метров в секунду. Ночь, синоптики, обещают не по-летнему холодной, температура опустится до +5 градусов. Ветер стихнет практически полностью, будет сухо, но облачно.

В пятницу, 11 июня, немного потеплеет. Днем температура составит около +19-20 градусов, без осадков. Будет облачно с прояснениями и практически без ветра, максимальные порывы ветра составят около 2 метров в секунду. Ночь же вновь будет холодной, температура опустится до +6 градусов, без осадков.