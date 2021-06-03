СГК восстановила около 2000 квадратных метров территории вокруг новой насосной станции в Красноярске

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Благодаря ему энергетики заместили в городе две неэкологичные котельные.В две последние недели мая специалисты разбили примерно 1500 м2 газона, уложили 410 м2 асфальта и проложили 70 м2 отмостки, водонепроницаемого покрытия вокруг здания. Работы были выполнены с учетом всех необходимых проектных требований, в том числе устройства пожарного проезда к зданию.

Рядом с ПНС рабочие уложили больше 400 квадратных метров асфальта

Всего в списке СГК по работам на благоустройство на начало лета 2021 года — порядка 240 объектов. Ознакомиться со списком участков можно по ссылке.