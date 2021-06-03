Родители парня, погибшего от коронавируса, обвиняют якутских врачей в бездействии

У погибшего было 100% поражение легких Фото: Мария ЛЕНЦ

В Следственный Комитет Якутии за помощью обратился отец недавно погибшего от коронавируса 18-летнего Данила Рожина. Мужчина утверждает, что парень умер из-за несвоевременной медицинской помощи, так как врачи просто отказывались госпитализировать заболевшего из-за нехватки мест. Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту заявления родственников проводится проверка.

21 апреля Данила вернулся домой после учебы с температурой. Студент пожаловался, что плохо себя чувствует, родители вызвали ему скорую помощь. Медики приняли решение госпитализировать заболевшего, но в трёх больницах принять пациента отказались, сославшись на то, что свободных мест нет.

По словам отца погибшего, у Данилы было множество хронических заболеваний - он с четырех лет болел гломерулонефритом с нефротическим синдромом. В 2010 году ему диагностировали эпилепсию. В 2017 году с него сняли инвалидность по почкам, но он продолжал лечиться от эпилепсии.

Издание «Якутск Вечерний» писало, что из-за веса Данилы (130 килограммов) его не смогли взять на КТ, а на рентгене выяснилось, что легкие чистые, хотя парень уже начал задыхаться.

Состояние студента постоянно ухудшалось, родители регулярно вызывали скорую, но почти за 2 недели ему никто ни разу не предложил госпитализацию, все отправляли долечиваться домой.

Коронавирус смогли выявить только с третьего раза, 3 мая пришел положительный тест и Данила был наконец отправлен в пульмонологическое отделение, к тому моменту он совсем ослаб. 6 мая его перевели в реанимацию, а 14 утром родителям сообщили о смерти пациента. Вскрытие показало 100% поражение легких.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти. Также силовики изучают медицинскую документацию, и проводят другие мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. После окончания проверки, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Минздраве Якутии также пообещали провести внутриведомственную проверку и разобраться, насколько верными и обоснованными были действия врачей.

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