Высокотехнологичные компании могут протестировать свои разработки в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Екатерина Чуева. Фото: КРИТБИ

На семинаре спикеры рассказали о том, как предприниматели смогут протестировать на качество и безопасность свою продукцию, а также как включить разработки в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

В мероприятии приняли участие генеральный директор АНО «Наносертифика» Юрий Торопов, руководитель Регионального центра нормативно-технической поддержки КРИТБИ Екатерина Чуева, начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края Александр Черных, заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев, а также руководители дорожно-строительных компаний региона.

Для слушателей выступила руководитель Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций КРИТБИ, созданного с участием Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Екатерина Чуева. Она пояснила, какие компании могут обратиться в Региональный центр для вывода на рынок новой инновационной продукции: «Наш центр – это своего рода проводник для любого бизнесмена, который производит продукцию в аграрно-промышленном сегменте, сфере жилищно-коммунального строительства, дорожно-строительной отрасли и по другим направлениям. Мы объясним любому бизнесу какая сертификация является обязательной согласно законодательству, какая добровольной. Также, мы проведем полный экскурс по части испытаний, поясним какое тестирование требуется для того или иного вида товара».

Особое внимание спикеры уделили качеству продукции. Как отметил начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края Артем Черных, новые продукты с наилучшими подтвержденными характеристиками могут быть использованы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Все участники дорожно-строительного рынка крайне заинтересованы в разработке качественной продукции, в том числе с применением новых, передовых и эффективных инновационных материалов. Только благодаря этому мы можем обеспечить качественное состояние автомобильных дорог и развитие городской дорожной сети. Это главный и основной посыл национального проекта «Безопасные качественные дороги», в реализацию которого активно включен Красноярский край. Поэтому мы рекомендуем всем компаниям, без исключения, проходить сертификацию инновационной продукции – для ее успешной реализации на отечественном рынке, и этот процесс будет только набирать обороты, - рассказал начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края Артем Черных.

Своим опытом по сертификации поделилась и компания «Формула-К», подтвердившая в системе «НАНОСЕРТИФИКА» преимущественные характеристики выпускаемого холодного пластика для разметки всех категорий автомобильных дорог.

- Получение сертификата при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ значительно упростило работу с заказчиками. У наших клиентов повысился уровень доверия к нашей компании, таким образом мы получили конкурентные преимущества на рынке, - поделился директор «Формула-К» Алексей Грязнов.

Напомним, что в Региональный центр КРИТБИ могут обратиться компании для получения нормативно-технической поддержки продвижения на рынок инновационной продукции, а также получения услуг по оценке качества и технического уровня, разработке нормативных документов, проведения добровольной сертификации продукции и систем менеджмента, независимой оценке квалификации специалистов.

КОНКРЕТНО

Информация по направлениям деятельности Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций на территории регионов Сибирского федерального округа представлена на http://www.cssi24.ru. Контактный тел. 8 (391) 201-77-77 доб.2102, e-mail: chev@kritbi.ru