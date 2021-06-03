Сегодня ты НИКТО из интернета, а завтра о тебе узнают все: исповедь «террориста», которого завербовали в 15 лет

Старшеклассника Антона спецслужбы сумели остановить, когда он был на грани. Фото: Мария ЛЕНЦ

С момента трагедии в Казани, когда объявивший себя богом подросток Ильназ Галявиев открыл огонь по детям и учителям 175-й школы, прошел почти месяц. Восемь минут кошмара, кровь, крики. Девять погибших, большинство из которых школьники, десятки раненых, отзвуки того рокового дня – 11 мая 2021 года – не утихли до сих пор. Кто виноват в случившемся? - до сих пор обсуждают в соцсетях. А в информационной повестке едва ли не каждую неделю – новости: силовики предотвратили теракт в Норильске, Крыму, на Ставрополье… Потенциальных смертников ловили полностью готовыми, с запасом самодельного оружия, взрывными устройствами. Причем это были как зрелые люди, так и подростки. С одним из них удалось поговорить корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск».

Один у мамы

Старшеклассника Антона (имя изменено – прим.ред.) спецслужбы сумели остановить, когда он был на грани. Вместе с другими «причастными» - в паблике, ныне запрещенном - обсуждали теракт. Свою историю парень рассказал «КП»:

- Сейчас мне 20, окончил школу, учусь на экономиста. Такой с виду обычный человек, но… Если бы вы встретили меня лет пять назад или больше, вряд ли узнали бы - настоящий волчонок.

Мама растила меня одна. Я и она, больше у нас никого не было. Отца не помню, он ушел из семьи сразу после того, как я родился.

Ни бабушек, ни дедушек… Маме пришлось крутиться самой. Вкалывала на двух работах: в своей конторе, а потом еще таксовала. Уставала дико, приходила домой и падала.

Заняться мной времени не хватало совсем. Главное было – прокормить, одеть, а остальное уж, как получится. Помню, как за другими детьми в школу приезжали папы, мамы. На дорогих машинах, хорошо одетые – как с другой планеты… Смотрел я на них, и все внутри ныло: почему у меня не так? Я что, урод какой-то?

Не оставляло чувство, что бросили все – и отец, и мать. Ну а что? Часто готовил себе сам, мыл посуду сам, полы тоже… Иногда пытался представить, как это – жить по-другому, когда есть папа, мама, бабушка, дед, тебя все любят, балуют. Или что вернулся отец. Пробивало до слез. Но не происходило ничего.

Как-то был случай: мне разбили нос. Повод пустяковый: деньги трясли, я огрызнулся, да их и не было… Ну и досталось. Не сказать, чтобы сильно – обидно очень. Я жаловаться не привык, но тут не выдержал: пришел домой – сказал маме. Так хотелось, чтобы поддержала, утешила. А она: «Не реви, ты мужик. В следующий раз давай сдачи». Ага, мужик, в пятом классе-то… Про отца я не спрашивал, да мама и не рвалась откровенничать. Как будто уход отца ее сломал, замкнулась в себе.

Со временем я тоже оброс броней. Сразу стал взрослым, так и не узнав, как это быть любимым ребенком. Расторможенный, резкий, в старших классах особенно за языком не следил. Жил в своем мире – музыка, интернет.

Жить только в вирте

Я не суперобщительный, в реале был только один друг. Но и он переехал с семьей в другой город. Не скажу, что это подкосило, но я все больше был в вирте, и меня это устраивало.

Потихоньку подтянулись люди. Большинство тоже из проблемных семей, где родители, скажем так, употребляли. Сам я, кстати, таким не баловался. Пробовал травку, но не втянулся. А вот курил класса с третьего. Попросил у старшеклассников затянуться, они и дали – по приколу. Потом пошло-поехало.

Почти все время парень проводил в интернете, живое общение было сведено на нет.

Казалось, так легче. Тогда я все еще мечтал, чтоб обняли, успокоили: «Сынок, все будет хорошо!». Ждал какого-то шага, поддержки от родителей. Но потом прошло: перегорел, махнул рукой. Не хотите – как хотите.

Были на грани

Понятно, пытался найти выход, портал: рисовал, учился играть на гитаре. Но потом бросил, не стал. Надоело – один, в собственном соку, кому оно надо?

… Это было в классе восьмом. Осень, уже темнело, депрессняк. Дома никого. Смотрел в соцсетях видосики, мемы, всякую дрянь, а что еще делать? И тут наткнулся на мем про колумбайн в каком-то паблике. Зашел – проникся. И не удержался, откомментил под постом: «Жиза жизненная».

Ну-у-у-у… это было и любопытно, и жутковато. Стал искать инфу, что это за люди, Эрик и Дилан, которые стреляли в школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года. Зачем они так сделали? И в какой-то момент узнал в них себя: так же много боли, злости, протеста.

Дальше я создал фейковую страницу (не буду называть, в какой соцсети) и стал с нее писать таким же, как я. То есть людям из этого же паблика, кто активнее всего комментил.

Скоро образовался некий круг, мы чатились часами, обсуждали колумбайн. Все были не под своими именами, естественно. Трое – из одного со мной города. И вот однажды кто-то намекнул: сколько можно болтать? Что, если устроить что-то такое? И что это должно быть: школа, детсад? Какое оружие использовать, где его взять? Как не спалиться?

Сейчас мне кажется, мы были близки к тому, чтобы решиться. Потому что все эти разговоры, они затягивали. М-м-м, давали ощущение власти, наверное. Осознания, что сегодня ты НИКТО из интернета, а завтра – о тебе могут узнать все.

«Просто хочу жить»

Видимо, такие паблики отслеживают, так что классе в девятом на меня вышли спецслужбы. Со мной побеседовали сотрудники: чего ты хочешь, зачем это тебе? Дальше был поход к психологу. Там я тоже рассказал всю правду.

Потому что никакие колумбайны уже не обдумывал. Просто как будто бы очнулся: «Оно мне нужно? Бред какой-то! Утопить все в крови, перечеркнуть свою жизнь – на фи-га?!». Понял, что элементарно хочу жить, а не это вот все.

В этой группе пробыл примерно до десятого класса. А потом все само собой сошло на нет. И сам повзрослел, и вмешательство силовиков сыграло свою роль, что уж тут.

Но были и другие случаи: одну знакомую из школы так обработали, что она втянулась 100%-но. Вместе с другими готовила теракт. И, насколько я знаю, все оооочень плохо для нее закончилось. Человек реально заработал себе (и родителям) проблемы.

Спецслужбы успели предотвратить возможное ЧП. Фото: Мария ЛЕНЦ

Боль в ответ на боль

Я же решил окончательно: ни свою, ни чужую жизни гробить не буду. Детство прошло, теперь все зависит от меня.

В десятом классе стал подзарабатывать. Сначала устроился курьером, потом барменом. Мест сменил много – где-то не оформляли из-за того, что несовершеннолетний, где-то не сходились характерами. В итоге в одной из «точек» я прижился, через какое-то время смог снять квартиру, съехать.

Теперь чувствую себя нормальным. Занимаюсь продажами, заочно учусь на экономиста. Пытаюсь наладить отношения с матерью. Получается ли? С переменным успехом.

Когда узнал про Казань, снова все всплыло. Вспомнил, как считал, что мир против меня, как переживал эту боль. Самому мне повезло, а кого-то остановить не успели. Как можно распознать таких людей? Подросток забит, весь в себе. Часто у него перепады настроения, слушает определенную музыку, это Lil Peep, Enemy, Marilyn Manson…

Что я могу сказать? За каждым таким озверевшим «стрелком» стоит ребенок, которому не хватило любви. И он оказался неспособен подавить в себе агрессию.

Такие люди даже могут открыто высказываться о своих планах, как бы прося о помощи. Поэтому родителям важно постоянно быть с ними на связи, контролировать, следить за состоянием. И, если нужно – даже мониторить соцсети, переписку, пусть тайно. Зато, если с ребенком что-то не так, вы сумеете это понять - вовремя.

Интерес школьника к деструктивным группам обнаружили быстро. Фото: Мария ЛЕНЦ

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