На самых мощных подстанциях МЭС Сибири организовали экскурсии для детей

Экскурсия на подстанцию 220 кВ «Левобережная» в Красноярске. Фото предоставлено компанией

Современная и мощная

В День защиты детей 1 июня филиал «Россети ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Сибири (МЭС Сибири) распахнул двери своих центров питания для школьников. После годичного перерыва при строгом соблюдении всех профилактических мер энергетики провели образовательные экскурсии на объектах МЭС Сибири в Красноярском и Алтайском краях, Томской и Кемеровской областях, Республиках Хакасии и Бурятии.

В ходе увлекательных экскурсий ребята познакомились с большой энергетикой, узнали, как электричество поступает в дома и почему нельзя близко подходить к оборванному проводу.

В Красноярске День открытых дверей прошел на одной из самых мощных и современных подстанций напряжением 220 кВ «Левобережная». Более 40 красноярских школьников из семей энергетиков не упустили редкую возможность побывать на закрытом объекте и своими глазами увидеть, как работает «энергетическое сердце» Красноярска.

Подстанция обеспечивает электроэнергией Железнодорожный, Октябрьский и часть Центрального района, в том числе Радиозавод, Больницу скорой медицинской помощи, Госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны и городскую электрокотельную. Также объект снабжает электроэнергией Емельяновский район, включая железную дорогу и Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского.

На подстанции «Левобережная». Фото предоставлено компанией

Начальник Левобережной группы подстанций Красноярского предприятия «Россети ФСК ЕЭС» Виктор Степанов рассказал ребятам, что подстанция 220 кВ «Левобережная» была построена более 60 лет назад.

- Это одна из самых старейших подстанций краевого центра и вместе с тем самая современная. Три года назад в ходе комплексной реконструкции ее полностью модернизировали, увеличив мощность на 40% - до 680 мегавольтампер, - отметил Степанов. - На сегодняшний день «Левобережная» - самый мощный в Красноярске энергообъект в данном классе напряжения.

Школьники собственными глазами увидели современные комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией – КРУЭ, куда поступает по сетям электроэнергия и откуда она распределяется по потребителям. Применение КРУЭ сделало подстанцию более надежной, компактной и экологичной.

Также ребята побывали в общеподстанционном пункте управления, откуда энергетики с помощью специальной автоматизированной системы следят и управляют работой энергоообъекта.

Безопасность прежде всего

По словам сотрудников МЭС Сибири, такие экскурсии проводятся регулярно. Они помогают подрастающему поколению в полной мере прочувствовать всю атмосферу профессии энергетика. Многие из ребят потом осознанно выбирают энергетику своей профессией.

Непременной составляющей подобных экскурсий является обучение основам электробезопасности. Так, и 1 июня ребятам рассказали об опасности электрического тока, а также познакомили с правилами поведения вблизи подстанций и линий электропередачи.

В энергетики пойду - пусть меня научат! Фото предоставлено компанией

Эти знания помогут детям безопасно проводить свободное время на улице и на природе, что будет очень полезным, ведь начались летние каникулы. Как отметил Виктор Степанов, побывав на такой мощной подстанции, школьники начинают серьезнее относиться к электрическому току в целом и понимать, что с ним нужно быть всегда на Вы. Электричество беспечности не прощает.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Основные правила электробезопасности, который должен знать каждый ребенок:

- нельзя пользоваться неисправными электроприборами, тянуть провода и браться за них мокрыми руками;

- нельзя проникать на территорию подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

- запрещено бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея и рыбачить вблизи ЛЭП;

- нельзя влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

- смертельно опасно приближаться к оборванному проводу ЛЭП, свисающему или лежащему на земле на расстояние ближе 8-10 метров.

СПРАВКА КП

Сибирский филиал «Россети ФСК ЕЭС» работает в 12 регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с населением свыше 19 млн человек. МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу ЛЭП общей протяженностью по трассе почти 25 тыс. км, 118 подстанций общей трансформаторной мощностью 48,1 тыс. МВА и обеспечивают межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию. В подчинении находятся 5 предприятий магистральных электросетей (ПМЭС) – Красноярское, Западно-Сибирское, Хакасское, Забайкальское, Кузбасское.