Понтовоз, эгоист и «Валуев»: жительница Красноярска рассказала, кого можно найти на сайте знакомств

Каково оно, знакомиться сейчас в соцсетях и Тиндере, рассказали жительница Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Лето, солнце, жара! Холодная весна в Красноярске сменилась горячим июнем. Когда на улице +30, так и хочется новых впечатлений. А, если вы свободны, самое время закрутить роман. Не курортный, так хотя бы летний. Но как познакомиться, встретить «того самого»? Своим опытом с «Комсомольской правдой - Красноярск» поделилась сибирячка Юлия М. Откровенно (и потому анонимно). Вот ее рассказ – без купюр.

Хватит куковать, пора действовать!

- Не любви – мы же с вами взрослые люди. Не замуж – сейчас не время. Хочу ОТНОШЕНИЙ. Серьезных, а вы как думали?

Я Юля, мне 35, шатенка, длинные волосы. Природа не обделила, скорее, наоборот. Работаю в крупной компании. Хорошая должность, квартира-машина. Но одна – муж, дети пока только в планах. А тут звонит подружка – собирается в ЗАГС. С женихом познакомилась «ВКонтакте», представляете? Вот и решила: чего мне-то куковать? Надо действовать.

Влюбленные на улицах Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

ВК я еще со школы, заодно зарегистрировалась в Тиндере. И пошло-поехало! Выбрала «разбег» от 30 до 40 лет. И в том же Тиндере отлайкала добрую половину мужчин этого возраста. Решила особо не зверствовать. «Активный, не могу без спорта». Лайк тебе! «Обожаю тюлений отдых на диване». Имеешь право – однозначно лайк!

Чатилась каждый день в течение полугода. Практически сразу стало понятно: процентов 80 там ради секса или выгоды. Этих отметала сразу. Что дальше?

… Если кому-то для начала хватает фото, я не из таких. Вроде бы понравились друг другу? Лучше сразу увидеться. Вживую пообщалась с десятерыми, еще с несколькими – по видеосвязи. Четкого типажа у меня нет. Не рассматривала, извините, только парней с лишним весом.

Квартиру оставил жене

- И вот итог. Расскажу о самых-самых. Слава* был звукорежиссером из филармонии. Такой – без комплексов. В тот день сидел дома, пил пиво и увидел меня в сети. «Ты чего, одна? И я один!» - в следующий миг он выкладывает для меня сердечко. Из сухариков под пиво.

По фото был очень эффектным: подкачанный брюнет. С женой в разводе. Оставил ей квартиру, себе машину. А пока жил с другом, вместе снимали. Почему у нас не сложилось? Человек постоянно отмалчивался, обо мне не спрашивал ни-че-го. Нуууу, вы понимаете. Вскоре все сошло на нет.

Романтика, она такая! Фото: Мария ЛЕНЦ

Гонщик и верзила

- Дима был гонщиком, участвовал в соревнованиях. Успешный спортсмен, а по факту «понтовоз». Тем не менее мы съездили на шашлыки, даже познакомились с друзьями. Пока Дима не прокололся. Во время одной из встреч проговорился: был женат, есть ребенок. Уже разошлись, но алименты «бывшей» он платить и не думает. Меня это просто убило.

… Я 165 сантиметров ростом. И мне как-то написал прямо «Валуев» - гора мышц, сам под два метра. Но что странно: мы, когда переписывались, смеялись до слез. А встретились, как отрезало. Он такой серьезный дядя. И я – не знаю, как на это реагировать. Раз-другой прогулялись по набережной, покормили уток и разбежались. Кстати, он был одним из немногих, кто сказал в глаза: «Что-то между нами искры нет». Остальные предпочитали просто «растворяться», переставали писать.

Завидный, но не мой

- Еще один – Антон – экономист в солидной конторе. Жених завидный: квартира, машина, двойное гражданство (не буду называть страну). На работу мне присылал букеты – мило. Мы с ним ходили в кафе, пели в караоке – Аллегрову, «Руки вверх». Но! Все-таки он был пухловатым, к тому же ниже меня ростом. А главный минус – звонкий, почти девичий голос. Так что… хороший, почти идеальный, но не мой.

Цветы для любимой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Парень может быть внешне самым заурядным. Гораздо важнее его голос. Если у кавалера жидкий тенорок, это все, крест на отношениях. А глубокие низкие голоса гипнотизируют.

Такой был у Коли. Единственного, кто мне понравился по-настоящему. Темные волосы, средний рост – не ах, просто обычный. Но голос! Пробирало до мурашек.

Он бизнесмен, держит несколько точек в городе, весь в делах. Мы встречались месяца два. Но почти сразу я поняла: что-то не так. Человек делает только то, что удобно ему.

Например, договариваемся, что заедет за мной в восемь вечера. Я жду звонка… Но тишина – пропал. Одиннадцать ночи, я дома, почти сплю, и тут объявляется: «Ну что, я освободился. Давай приеду?». И так продолжалось неделями. Я сказала раз, другой, третий. Ему, как мертвому припарка. Причем когда просила, скажем, перенести встречу – не успевала - никогда не шел на уступки. Уже потом мне подумалось: может, была у него не одна? Так или иначе с Колей я порвала.

Муж из ночного чата

- Тем не менее руки опускать не стоит. Одна моя подружка в том же «ВКонтакте» - в «Ночном чате» что ли – познакомилась с мужчиной. Сама маленькая – рост 155, но фигурка точеная, красивое лицо. Он тоже симпатичный, правда, невысокий – 168. Она экономист. У него бизнес – делает мебель на заказ. Спокойный, немногословный, мужик дела. И люди нашли друг друга. Поженились, родили сына, ждут второго.

Кто не мечтает о таких чувствах? Фото: Мария ЛЕНЦ

О чем это говорит? Даже в помойке можно отыскать жемчужину. Вот вам живой пример. Сейчас я взяла тайм-аут, занимаюсь карьерой. Пока не знаю, чего хочу. Но, когда определюсь, продолжение последует, даже не сомневайтесь! (смеется).

(*имена мужчин изменены).