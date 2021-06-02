Горный инженер – профессия будущего

Информационные технологии и горное дело. Фото предоставлено компанией

Борис Курцев рассказал о сегодняшних возможностях цифровизации горного дела и перспективах его развития. В выступлении серьезное внимание уделялось всем современным инструментам и актуальным IT технологиям: от Цифрового двойника до Интернета вещей. Благодаря их внедрению сегодня разведка и разработка недр идет эффективнее и безопаснее. А значит компании могут получать более высокий доход и минимизировать возможный ущерб окружающей среде. Так, благодаря моделированию работы оборудования, механизмов и всего рабочего процесса возможно уже сегодня испытывать новые технологии и идеи безопасным и экономически эффективным образом.

Цифровой двойник месторождения – это не просто создание симуляций, их изменение или использования для прогнозирования будущих сценариев. Он основан на реальном физическом объекте, они связаны между собой. Физическим двойником можно управлять через цифровую платформу, в которой находится его двойник. Этот симбиоз позволяет комплексно подходить ко всем ситуациям, искать и внедрять лучшие решения.

В современном мире горное дело все больше ассоциируется с информационными технологиями, что, несомненно, соответствует реалиям Индустрии 4.0. Однако, для более полной интеграции информационных технологий в горнодобывающую отрасль, развития программных решений и компьютерных методов моделирования, а также достижения глобальных целей цифровизации отрасли, таких как создание цифрового двойника рудника и внедрение безлюдных технологий на всех этапах добычи и переработки полезных ископаемых, необходимы современные кадры – горные инженеры будущего. Горный инженер завтрашнего дня должен обладать определенным набором навыков и компетенций в дополнение к тем, которые он осваивает в рамках учебного процесса в учебном заведении. И в первую очередь это именно навыки работы с IT.

- Наша компания накопила большой опыт в развитии взаимодействия с высшими учебными заведениями России. Мы проводим регулярное обучение специалистов, есть долгосрочная программа оборудования компьютерных классов с программным обеспечением от МАЙКРОМАЙН на ведущих отраслевых кафедрах страны. Нами реализуются совместные программы вместе с нашими клиентами, например, Программа Интенсивной подготовки диспетчеров и администраторов системы PITRAM для компании ФОСАГРО и Программа Отбора студентов и обучения их навыкам владения ГГИС MICROMINE для Восточной горнорудной компании, - отмечает Борис Курцев. – Нами отработаны различные модели обучения от интенсивных краткосрочных, до развернутых долговременных.

Развитие горного дела рождает новые специализации на стыке специальности горного инженера и профессионального пользователя компьютерных программ, и, возможно, уже в скором будущем на рудниках будут работать Инженер-интерпретатор данных телеметрии, Инженер роботизированных систем, Экоаналитик, Координатор распределенных проходческих команд, Системный горный инженер и Оператор БПЛА для разведки месторождений. Важно понимать, что процесс обучения таких специалистов будет непрерывным на всем протяжении их карьеры, новейшие технологии от облачных решений до блокчейна постоянно будут развиваться и двигать индустрию вперед. Но благодаря этому совсем скоро станут экономически эффективными разработки ранее труднодоступных месторождений, а профессия горного инженера, возможно, возглавит рейтинг самых востребованных в мире.