«Уснула по дороге домой, и ребенок умер»: 7-месячную девочку, насмерть замерзшую в Туве, украла собутыльница родителей

Девочка лежала прямо на дороге Фото: соцсети

48-летняя жительница Тувы задержана по подозрению в убийстве 7-месячной девочки («в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи уже предъявили ей обвинение.

Напомним, 6 декабря 2020 года около 7 часов утра на одной из улиц дачного общества Кызыла прохожие нашли тело младенца. Малышка замерзла насмерть. Она лежала прямо на дороге полураздетая в тонкой рубашке. А ночь был мороз под -30 градусов. Эта история шокировала многих.

Вскоре были задержаны родители погибшего ребенка. Оба пьющие. Поэтому многие и предположили, что они могли просто забыть малышку на улице. В соцсетях их проклинали, называли детоубийцами, желали самого плохого.

Но во время допроса, ни отец, ни мать сразу не смогли пояснить, как их дочка оказалась на улице. Тогда следователи попытались восстановить хронологию событий. Выяснилось, что накануне, 5 декабря, они выпивали в своем домике в компании знакомой. Малышка была в кроватке. А потом гостья вдруг поняла, что засиделась…

- Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина забрала 7-месячного ребенка супругов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Следственного комитета Тувы. – Она вышла из дома, по пути следования и уснула на улице. Очнувшись, обнаружила, что ребенок замерз.

Зачем она забрала ребенка? Сейчас это выясняют в рамках уголовного дела. Может, кроха заплакала, и та пожалела ребенка, до которого родителям нет дела.

Сейчас подозреваемая задержана. По решению суда ее заключили под стражу.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, а также причин и условий, способствовавших гибели ребенка, - добавили в следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.

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