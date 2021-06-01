Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями

Мероприятие посетили более двух десятков представителей компаний-застройщиков, производителей бетона и конструкций из него.

Участники собрания ознакомились с технологией производства цемента и системой контроля качества, на их вопросы ответили специалисты Красноярского цемзавода, управляющей компании холдинга «Сибирский цемент» и ООО «ЗапСибЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем», отвечающее за реализацию продукции цементных заводов и «Горной компании»).

Сегодня в ассортименте предприятия – три вида общестроительных цементов и пять специальных. В период с января по март 2021 года завод выпустил 105,3 тыс. тонн продукции – на 8% больше, чем за первый квартал 2020-го. В числе значимых стройплощадок текущего сезона – объекты АО «Ванкорнефть», куда ООО «Красноярский цемент» будет поставлять тампонажный цемент ПЦТ I-G-CC-1, используемый для обустройства нефтяных скважин, а также международный аэропорт Красноярск, где для второй очереди реконструкции необходим портландцемент ПЦ 500-Д0-Н.

На Красноярском цемзаводе успешно функционирует система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001 и американского стандарта API Spec. Оптимизируя бизнес-процессы, предприятие обеспечивает максимально эффективную работу оборудования и персонала, гарантирует выпуск продукции стабильно высокого качества.

«Подобные встречи для нас крайне важны, мы проводим их регулярно, поскольку они позволяют поддерживать доверительные отношения между поставщиком и потребителем продукции. В прошлом году пандемия коронавируса помешала нам встретиться очно, сегодня мы наверстываем упущенное – знакомим партнеров с теми изменениями, которые произошли за последние два года, с новыми техническими решениями, давшими серьезные положительные результаты», – отметил Владимир Афанасин, управляющий директор ООО «Красноярский цемент».

Напомним, в прошлом году АО «ХК «Сибцем» успешно завершило на предприятии проекты модернизации технологической линии № 5. На вращающуюся печь обжига установили многоканальную топливную горелку и современный электрофильтр, а также построили новую дымовую трубу высотой 130 метров, единую для всех трех печей, и оснастили ее системой онлайн-мониторинга выбросов. Данные мероприятия имели как экономический, так и экологический эффект.