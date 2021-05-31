Жители Красноярского края могут вернуть себе часть денег за летний отдых Фото: Мария ЛЕНЦ

Поскольку заграничные путевки для нас сейчас – предприятие рискованное (в смысле, а вдруг границы вновь закроют и пропали наши планы), альтернативой понадежнее становится внутренний туризм. Чтобы стимулировать россиян провести отпуск в каком-нибудь живописном уголке нашей страны, запускают программы, которые дают возможность а) туристам компенсировать затраты на путевки и б) поддержать отечественную туристическую отрасль. Рассказываем, как получить кэшбек за туризм по России в Красноярском крае 2021.

Красноярцам по душе Алтай, там много курортов и баз отдыха для всех категорий Фото: Мария ЛЕНЦ

Кешбэк классический

Федеральная программа, запущенная впервые в нынешнем году. Для получения субсидии нужно соблюсти ряд условий. Итак:

- Отдых должен быть только на территории России (здесь, в принципе, все понятно – деньги наши и тратить их будем у нас).

- Это должен быть организованный отдых. То есть прокатиться «под шумок» в гости к родственникам на другой конец страны не получится. Под кешбэк попадает туристическая услуга, то есть проживание в гостинице или на базе отдыха, экскурсии, дорога к месту отдыха и обратно. У организаций, оказывающих услуги, должна быть соответствующая лицензия.

Место силы - Байкал Фото: Мария ЛЕНЦ

- Величина кешбэка составляет 20 % от суммы затрат отдых, но не более 20 тысяч рублей. Это условия организатора.

- Оплатить турпутевку нужно только через карту «Мир» (потому что это отечественная платежная система, через которую осуществляются все бюджетные выплаты населению). Перед оплатой необходимо зарегистрировать свою карту в программе лояльности платежной системы «Мир».

- Субсидия в виде кешбэка будет начислена на туристические услуги, которые оплачены в период с 18 марта по 15 июня. А вернуться домой вы должны не позднее 30 июня 2021 года.

- Получить субсидию можно неограниченное число раз. Главное – выполнить условия программы.

Почему кешбэк действует только до конца июня, пояснила Алена Чекоданова, заместитель генерального директора туроператора «Меридиан»:

- В этой программе продумано все. Июль и август – высокий сезон, когда курорты и турбазы перегружены, путевки в них раскупают по предложенным ценам и проблем с выручкой у организаций нет. Другое дело – конец весны и июнь, это низкий сезон, непопулярный у россиян. Поэтому кешбэк призван стимулировать отечественного туриста.

Отдых на Алтае - на любой вкус и кошелек Фото: Мария ЛЕНЦ

Детский отдых в лагере

Здесь условия еще интереснее, потому что вернуть можно будет 50 % стоимости путевки.

- Поскольку программа была объявлена очень неожиданно, с 25 мая, большая часть родителей уже приобрели путевку, - рассказывает Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края. – Поэтому сегодня на уровне Правительства РФ было принято решение возврата кешбэка для уже купленных путевок. Эта опция будет доступна с 15 июня на сайте Госуслуги.

Итак, что известно о детском кешбэке.

- Кешбэк возвращается в размере 50 % от стоимости путевки в детский лагерь круглосуточного пребывания. Но не более 20 тысяч рублей. Можно сделать так: если у вас несколько детей, то разбивайте свою покупку на несколько транзакций, то есть приобретать путевки на каждого ребенка отдельно. И тогда можно будет вернуть кешбэк по каждой, - советует Юлия Верхушина.

Кешбэк на детский отдых составляет 50 процентов Фото: Мария ЛЕНЦ

- Оплата должна проводиться по карте «Мир».

- Субсидия будет начислена за туристические услуги, оплаченные в период с 25 мая по 31 августа 2021 года включительно. Отдых в лагере должен длиться минимум одну смену и проходить в период с 25 мая по 15 сентября 2021 года включительно.

- Возраст ребенка значения не имеет.

В программе участвуют только стационарные лагеря, их на территории Красноярского края чуть более 50. Палаточные и пришкольные лагеря сюда не попадают. Организациям, чтобы стать участниками программы, нужно также пройти ряд процедур. Многие лагеря к этому не были готовы. Поэтому когда было объявлено о программе, большая часть путевок была уже раскуплена: многие родители ведь приобретают их заранее.

В программе участвуют только стационарные лагеря, их на территории Красноярского края чуть более 50 Фото: Мария ЛЕНЦ

Поэтому на текущий момент перечень пока небольшой. Путевки на отдых можно приобрести через туркомпанию «Зарница-дети» - в лагеря «Зеленые горки», «Красэйр», «Солнечный-2» (Тесь), а также в лагерь «Гренада». Санаторно-курортное лечение с кешбэком можно выбрать через туркомпании «Сибирское здоровье» и «Лечение и Отдых».

Субсидии пенсионерам и не только

И, наконец, субсидирование путевок для социальных категорий граждан. Это краевая программа, которая работает с 2015 года. Но если кешбэк предусматривает возврат средств отдыхающим, то на субсидирование претендуют непосредственно организации, которые предоставляют путевки на отдых:

- пенсионерам,

- инвалидам,

- многодетным семьям,

- ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий,

- ветеранам военной службы,

- ветеранам труда.

Краевой бюджет готов компенсировать до 70% от стоимости путевок. Но при условии, что туроператор представит интересную концепцию тура: где туристы будут жить, какие экскурсии им организуют, прокат оборудования, обучение специальным туристским навыкам, питание и так далее.

Зачем нам заграница, у нас и свои потрясающие закаты есть Фото: Мария ЛЕНЦ

Важно, чтобы туркомпания была зарегистрирована и осуществляла свою деятельность на территории Красноярского края. Опять же по принципу: поддерживаем своих.

- Данная мера поддержки реализуется в Красноярском крае с 2015 года и за это время зарекомендовала себя как эффективный способ организации доступных путешествий. Так, в 2019 году в субсидированные поездки отправились более 3 тысяч туристов. Фактически эта мера поддержки позволяет нам сделать путешествия более доступными для жителей края. Ведь им нужно будет оплатить лишь треть от стоимости путёвки. Перечень компаний-победителей и туров, которыми можно будет воспользоваться по льготной цене, мы опубликуем по завершению конкурса на сайте агентства turizm.krskstate.ru, – отметила Юлия Верхушина.

Планируется, что до конца 2021 года субсидированными турами смогут воспользоваться около 2500 туристов.