«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования

По предварительным данным в нем приняли участие более 161 000 тысячи жителей края. Итоговая явка по сравнению с аналогичными выборами 2016 года выросла в среднем на 30 тысяч человек.

Лидерами по активности являются Казачинский, Назаровский, Северо-Енисейский, Боготольский районы и Пировский муниципальный округ.

За подсчетом голосов жители страны могли следить в прямом эфире. Все итоги оперативно опубликованы на сайте pg.er.ru. Кроме того, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.

Впервые предварительное голосование проходило в онлайн-формате с 24 по 30 мая. В понедельник, 31 мая в 12:00, в Красноярском региональном отделении партии «Единая Россия» состоится заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования, на котором будут подписаны итоговые протоколы. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на Съезде 19 июня в Москве, кандидаты для выборов в Законодательное Собрание утвердят на региональной конференции, в начале июля.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко поблагодарил жителей региона за участие в процедуре: «Большое спасибо всем жителям Красноярского края, кто не остался в стороне, выразил свое мнение, проявил гражданскую позицию. Для нас очень важно мнение наших земляков. Результаты предварительного голосования позволят нам выдвинуть достойных кандидатов, заслуживших доверие красноярцев».

КСТАТИ

Эксперты IT-отрасли высоко оценили безопасность и защищенность системы дистанционного электронного голосования «Единой России». По их мнению, она позволяет провести процедуру максимально открыто и легитимно. В Центризбиркоме намерены сотрудничать с «Единой Россией» в дальнейшем развитии системы.