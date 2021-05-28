«Ненавижу, уничтожу»: чтобы заполучить внука, дед угрожал расправиться с его матерью

Чтобы заполучить внука, дед угрожал расправиться с его матерью Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ненавижу, уничтожу! Я тебя породил, я тебя и убью! – каждый раз слыша подобные угрозы по телефону, Алина *(имя изменено) испытывала ужас и негодование. Ведь расправиться с ней обещал ее собственный родной отец. Несколько лет он мучает ее, издевается морально.

И не только морально: однажды отец покараулил Алину и накинулся ее с кулаками. Хорошо, что рядом она оставила машину – спряталась в ней и уехала. Но на другой день после нападения она увидела, что у ее машины проколоты все четыре колеса. Кроме того она живет в квартире, которая осталась по наследству от матери ей и отцу. Он требует, чтобы дочь платила ему аренду за то, что пользуется его долей...

В чем причина? В это трудно поверить, но безумные выходки пожилого человека связаны с 8-летним сыном Алины. Хотя сложно понять, что является первопричиной – ненависть к дочери или желание заполучить внука.

- Он может самовольно забрать моего сына из школы и по нескольку дней держать у себя дома, - рассказывала Алина уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае. – Он настраивает его против меня. Когда сын пообщается с дедом, он несколько дней сторонится меня и не слушает. Мне приходится снова искать к нему подход. Я много раз приходила к отцу домой с полицией и забирала сына. Потом проходит время – и все повторяется.

Дед тоже жмет на все рычаги: ходит в органы опеки и полицию и пишет заявление о том, что Алина – плохая мать, что она жестоко обращается с мальчиком, что ее лишить родительских прав, а внука передать ему.

- Мы рекомендовали заявительнице обратиться в правоохранительные органы, а также подать заявление в суд о запрете в общении деда с ребенком, если оно неблагоприятно влияет на психическое и физическое состояние мальчика, - рассказала детский омбудсмен Ирина Мирошникова. Добавим, что эта история вошла в ежегодный отчет.

По словам специалистов, в силу своего возраста дети не могут понимать сложностей семейных родственных взаимоотношений и больше всех страдают от этой ситуации. Ребенка используют как средство манипулирования другими членами семьи или заставляют принять позицию одной из сторон, что приводит к полному разрушению семейных отношений. Ребенок теряет пример для подражания и модель для построения своей будущей семьи.