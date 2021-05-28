Сплошная польза и хорошее настроение: какие молочные продукты нужно употреблять

Если вы хотите получить максимальную пользу от молока, то необходимо остановить свой выбор на продукции, технология производства которой подразумевает использование только натуральных ингредиентов и бережную переработку.

- Сейчас очень популярно увлечение обезжиренными молочными продуктами, - считает Мария Селиверстова, диетолог одной из красноярских клиник. – В магазинах можно найти кефир, йогурт, сметану, творог с нулевой жирностью. Считается, что такие продукты могут помочь похудеть и оздоровиться. Но я бы не рекомендовала совсем исключать молочные жиры из пищи. Ведь именно они позволяют правильно усваиваться необходимым витаминам и микроэлементам. И если у вас нет заболеваний, аллергии, непереносимости молочного белка и ожирения, то в меру употреблять молочные продукты с высокой жирностью - полезно.

Например, нельзя полностью исключить из своего рациона сливочное масло. 20 граммов сливочного масла, предпочтительнее - на завтрак, входит в меню многих оздоровительных программ. Масло - легкоусвояемый продукт, который является естественным источником витаминов А, D, К и Е. Эти витамины входят в группу жирорастворимых, поэтому их потребление через масло – самый простой способ для организма усваивать их. Сливочное масло, благодаря содержанию жирных кислот Омега-3, способствуют уменьшению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, помогает поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, так как содержит гликосфинголипиды, защищающие организм от желудочно-кишечных инфекций.

В масле содержатся кальций и другие минералы, необходимые для поддержания прочности костей, а также бета-каротин, отвечающий за здоровье глаз, и витамин К2, который играет важную роль для предотвращения разрушения зубов. Более того, употребление сливочного масла укрепляет иммунитет и способно даже поднимать настроение. Ведь кислоты, которыми оно богато, влияют на функцию гистондеацетилазы, и являются сильными стабилизаторами эмоционального фона человека.

- Минусинское сливочное масло — гордость предприятия, рассказывает Елена Топинская, технолог производства ОАО «Молоко». - Для производства мы используем лучшее молоко от сельхозпроизводителей южных районов нашего края. Масло вырабатывается бережным методом преобразования высокожирных сливок, оно отличается нежной и пластичной консистенцией. Особые режимы пастеризации придают продукту неповторимый сладко-сливочный вкус. Минусинское сливочное масло имеет давнюю традицию производства и признанное качество.

Елена Топинская, технолог производства ОАО «Молоко»

Справка КП

ОАО «Молоко» - одно из старейших перерабатывающих предприятий молочной промышленности Красноярского края. Более 50 лет в городе Минусинске производят натуральные молочные продукты только из лучшего молока от сельхозпроизводителей юга края. Несколько поколений жителей Красноярского края убедились в отменном вкусе и качестве этой продукции. Под маркой Сибиржинка выпускается более 80 наименований молочных продуктов. Молоко, масло, кисломолочная продукция, творог и сыры.