«Я девочке чужой, но умоляю – помогите»: бывший отчим попросил забрать дочь у непутевой матери

Судьба у девочки была незавидная, но нашелся человек, который о ней позаботился Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта история из числа тех, которые озвучила в своем ежегодном отчете уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. Речь идет о судьбе 6-летней девочки. Казалось бы, ее окружает беспросветная тьма и незавидная судьба, всем на нее наплевать: покушала ли она, одета, не угрожает ли ей опасность. И все же нашелся человек, который позаботился о ней.

Житель Зеленогорска, назовем его Олег (имя будет вымышленное), находится в местах лишения свободы. А до того, как попасть сюда, он полтора года сожительствовал с женщиной по имени Юлия. У нее двое детей: совершеннолетний сын и 6-летняя дочь. Мать из нее ужасная, уверяет Олег. Несколько раз была судима. Кстати, дочка у нее родилась как раз во время одной из таких «отсидок». Видимо, скучает по тюремной романтике, потому что частенько устраивает в квартире гулянки с друзьями, с которыми вместе отбывала срок. Устроила настоящий притон.

А к дочери относится ужасно: может избить за провинность, может вылить суп из тарелки ей на голову. Или оттаскать за волосы. Девочка постоянно голодная, из игрушек у нее – рюмки и пустые бутылки. А еще она боится темноты, потому что часто остается по вечерам дома одна, а электричество в квартире отключили из-за огромных долгов за коммунальные услуги.

«Ребенка обижает собственная мать, ей очень плохо, она ее боится. В виду своего возраста она не может никому пожаловаться, за нее никто не заступится. Я ей чужой, но умоляю - помогите, не дайте повторить девочке судьбу старшего брата. Когда я жил с ними, я как мог защищал ее, а теперь я далеко» - написал в своем письме детскому омбудсмену Олег.

Добавим, что старший брат, о котором упомянул мужчина, рос точно в такой же атмосфере, потом стал бродяжничать. В конце концов загремел в колонию. Кстати, за преступление, которое он совершил вместе с Олегом.

Получив такое обращение, уполномоченная по правам ребенка тут же подключила органы системы профилактики Зеленогорска. К сожалению, факты подтвердились. Девочку забрали из семьи и поместили в социальное учреждение. А Юлия лишится родительских прав.

Возникает вопрос: неужели эти самые органы профилактики не знали о том, в каких условиях живет ребенок, пока им не позвонили «сверху»? Юлия ведь не вчера стала такой нерадивой матерью, она была ею еще до рождения девочки. И если бы Олег из колонии не подал сигнал из колонии, как бы сейчас обстояли дела?