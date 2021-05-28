В Красноярском крае разрабатывается новая госпрограмма по комплексному развитию территорий

Фото: Минэкономики

В Красноярском крае специалисты приступили к разработке новой государственной программы «Комплексное развитие территорий». Как сообщают в министерстве экономики, во время её реализации запланировано улучшить инфраструктуру даже совсем небольших территорий, где есть инвестпроекты, подход к каждому из участвующих муниципалитетов и поселений будет индивидуальный.

Но у каждой территории края есть свои особенности и потребности, которые не всегда совпадают с другими, да и экономическое развитие у каждого муниципалитета или поселения своё. Поэтому для более корректной работы госпрограммы, по поручению губернатора Александра Усса, разработчики ездят по территориям региона, чтобы определить вектор развития и включить данные в будущий документ. Акцент сделан на территории, которые находятся вдали от городов и промышленности.

Фото: Министерство экономики

Производства активно развиваются, внедряются новые технологии, используется современное оборудование, появляются рабочие места, а за пределами предприятия уровень жизни остаётся на прежнем уровне, хотя специалисты уже сейчас нуждаются в детских садах, школах, новых дорогах и прочих обыденных вещах.

Фото: Министерство экономики

- Мы должны обратить внимание на те проекты, которые обеспечивают оживление экономики в малых городах и сельских территориях, благодаря которым вырастет инвестиционная активность в муниципалитетах, будет развиваться бизнес, появятся новые рабочие места, а как следствие – вырастут доходы жителей. Если в районе развиваются местные предприятия – край вкладывает деньги в инфраструктуру, - подчеркивает глава Красноярского края.

Фото: Министерство экономики

Принцип работы в том, что власти создают дорожную и социальную инфраструктуру под реальные инвестиционные проекты. То есть, если в районе развиваются местные предприятия, – край вкладывает деньги в строительство и ремонт дорог, школ, детских садов, домов культуры и других социально значимых объектов.

Основным критерием для включения в госпрограмму того или иного запроса с мест является наличие социальных эффектов от проекта. То есть деятельность предприятия должна быть направлена не только на получение прибыли собственникам, но и способствовать развитию территории на которой работает. Это не только налоги, рабочие места, но и инфраструктура, услуги для местного населения. Если проекты имеют такие эффекты, то он заслуживает дополнительных мер поддержки от государства.

В регионе уже имеются успешные примеры комплексного подхода - это муниципальные комплексные проекты развития (МКПР). Проекты реализуются по всех частях Красноярского края.

Фото: Министерство экономики

Два на юге: «Ильичево-Синеборск» в Шушенском районе, «Маринино» Курагинского района.

По одному на западе, востоке, севере и в центральной части: «Холмогорское» Шарыповского муниципального округа, «Тарай» Канского район, «Миндерла – Карымская» Сухобузимского района и «Стрелка» в Лесосибирске.

Из 6 МКПР 5 связаны с сельским хозяйством, и еще 1 занимается лесопереработкой и сплавом заготовленной на берегах ангары древесины.

Все инвесторы принимают активное участие в развитие инфраструктуры, помогают обеспечивать специалистов жильем. Так, за счет средств инвестора МКПР «Холмогорское» отремонтирован участок автодороги протяженностью 5 км около поселка Темра Шарыповского муниципального округа. В селе Тарай Канского района ООО «Канская сортоиспытательная станция» оборудовано служебное жилье для 8 сотрудников.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев отметил, что благодаря успешной реализации комплексных проектов, у жителей тех территорий повышается уровень жизни.

- В 2018 году Губернатор края Александр Усс поручил Правительству региона заняться развитием районов края. За это время мы прошли большой путь – от муниципальных комплексных проектов развития до государственной программы. Комплексные проекты хорошо себя зарекомендовали в шести районах края. Сегодня благодаря увеличению средств на мероприятия по локальной экономике есть возможность включить в госпрограмму строительство или ремонт дорог, инженерных объектов, детсадов и школ, субсидии, компенсации для предпринимателей и так далее. Новые объекты социальной инфраструктуры призваны не столько закрыть отраслевую нуждаемость, сколько обеспечить работой людей и повысить их уровень жизни.

Фото: Минэкономики

В рамках реализации уже имеющихся проектов, по состоянию на начало 2021 года, создано 394 новых рабочих места, появилось 13 автомобильных дорог с современным освещением, 8 школ и детских садов, 3 дома культуры, детская школа искусств и культурно-спортивный центр. Запланировано отремонтировать сельский клуб и детский сад в деревне Тарай, завершить ремонт здания Межшкольного учебного комбината в Ильичёво, 4 участков автомобильных дорог в Шарыповском муниципальном округе, и начать строительство культурно-спортивного центра в Маринино.

На минувшей неделе в правительстве Красноярского края были утверждены еще 4 новых муниципальных комплексных проектов развития. На заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое провел премьер-министр Юрий Лапшин, представили свои проекты развития Канск, Большемуртинский, Балахтинский и Кежемский районы.

В Канске запланировали реализовать сразу два инвестпроекта в сфере деревообработки, включая производство древесного угля, активированного угля и древесной муки из отходов лесопиления. Будет создано 125 рабочих мест, объем инвестиций составит 649 миллионов рублей. Для запуска новых мощностей необходимы капитальный ремонт и освещение подъездных автодорог, которыми будут пользоваться и жители города. Потребность бюджетного финансирования инфраструктуры составит 94,5 млн рублей.

Иллюстрация: Минэкономики

Кежемский район представил инвестиционный проект комплексной лесозаготовки, производства пиломатериалов и утилизации отходов лесопиления в селе Заледеево. Вложения инвесторов составят 583,7 млн рублей. Запуск проекта требует организации водоснабжения жилых домов и социальных объектов села. Объём вложений в эту инфраструктуру оценивается в 81,5 млн рублей.

Иллюстрация: Минэкономики

Балахтинский район планирует к реализации инвестпроект расширения рыбного хозяйства, а также переработки его отходов в корм для животных. Инвесторы готовы вложить в проект 1,1 млрд рублей. При этом потребность в финансировании инфраструктуры оценивается в 155,3 млн рублей. На эти деньги планируется модернизировать систему водоснабжения, а также построить и обновить улично-дорожную сеть в Балахте и Приморске.

Иллюстрация: Минэкономики

Большемуртинский район презентовал проект расширения производственных мощностей свинокомплекса. Объём частных инвестиций составит 821,5 млн рублей. При этом увеличение производства мяса повлечет и рост объёмов жидких стоков. Очистные сооружения предприятия, которыми сегодня пользуются жители Большой Мурты, начнут целиком использоваться под производственные нужды. По этой причине муниципалитет просит помочь со строительством новых очистных сооружений на 1000 кубометров для развития поселка. Требуемый объем вложений составляет 157,5 млн рублей.

Иллюстрация: Минэкономики

По словам председателя Правительства края Юрия Лапшина, в ближайшее время муниципальные комплексные проекты развития станут частью новой государственной программы «Комплексное развитие территорий Красноярского края». В программе будут учтены все важные для территориального развития аспекты, но существенную долю будут иметь МКПР. После определения лимитов бюджетного финансирования и принятия новой краевой госпрограммы проекты, имеющие наибольшие оценки, будут учтены в бюджете на 2022-2024 годы.