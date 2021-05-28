Как отличить строительный мусор от крупногабаритного и почему не всякому мусору место на площадке для ТКО?

Что такое ТКО? Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (89-ФЗ от 24.06.1998) в первое же статье даёт определение, что такое ТКО/ТБО. Собственно, оно содержится и в самом понятии «твёрдые коммунальные (бытовые) отходы». Как говорится, ключевое слово – бытовые. Это отходы, которые человек производит в процессе жизнедеятельности: остатки продуктов, упаковки и ёмкости, одежда, обувь и другие домашние вещи, пришедшие в негодность.

Крупногабаритные отходы, или КГО, – мебель, бытовая техника и остатки текущего ремонта – тоже из семейства коммунально-бытовых. Этот статус им «присваивают» правила обращения с твердыми коммунальными отходами (№ 1156 от 12.11.2016). И здесь тоже всё понятно из названия: размеры таких отходов велики и не позволяют складировать их в обычные мусорные контейнеры. Однако вывоз КГО входит в обязанности региональных операторов и включён в тариф. Главное – помнить, что крупногабаритный мусор нужно помещать либо в бункеры, расположенные на придомовых контейнерных площадках, либо на специальных площадках, а при отсутствии тех и других – просто оставить рядом с контейнером.

К остаткам текущего ремонта относятся:

- остатки отделочных материалов и покрытий (обои, линолеум);

- оконные рамы, дверные коробки.

! Один из самых забавных вопросов к региональным операторам – относятся ли к ТКО… фортепиано. Как пояснили в «Красноярской рециклинговой компании», музыкальные инструменты, как и мебель, – это тоже коммунальные отходы. И пианино или рояль можно спокойно выносить на площадку для сбора бытового мусора. Только прежде его необходимо разобрать. Дело в том, что в конструкции клавишно-струнных инструментов есть металлические пластины, которые могут повредить механизмы камеры мусоровоза. Если же конструкция разобрана – дерево отдельно, металл отдельно – регоператор без проблем заберёт вашу «музыку».

А вот строительный мусор, в просторечии «строяк», – это совсем другая история. Но, собственно, и тут собака зарыта в названии. Это отходы от строительства и от капитального ремонта, при котором глобально меняют конструкции и коммуникации. Тут нам на помощь придёт статья 1 Градостроительного кодекса, где указано, что капитальный ремонт – это замена и восстановление строительных конструкций, к которым относятся:

- несущие и ограждающие конструкции и их элементы (стены, перекрытия, заполнения проёмов, перегородки, кирпичи, бетонные блоки, шифер и т.д.);

- коммуникационные конструкции (системы инженерно-технического обеспечения: трубы, кабели, радиаторы отопления и т.д.).

Такие отходы не относятся к ТКО. Их нельзя вывозить на общие мусорные полигоны. И региональные операторы не должны забирать такой мусор, даже если он находится на площадке накопления бытовых отходов. Более того, «строяк» нельзя выносить на общую контейнерную площадку.

Чтобы избавиться от остатков былой архитектурной роскоши, нужно заключить отдельный договор с региональным оператором для вывоза на специальный полигон, либо с любой другой компанией, у которой есть лицензия на обращение с отходами. Сориентировать в выборе исполнителя наверняка помогут УК или ТСЖ, которым приходится регулярно пользоваться такими услугами.