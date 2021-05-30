Алексей Додатко: Для нас очень важно мнение земляков

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко призвал жителей края не оставаться в стороне и принять участие предварительном голосовании:

«Сегодня последний день предварительного голосования, когда каждый житель нашего края все еще может успеть проголосовать и выбрать того кандидата, которого он считает наиболее достойным для включения в команду «Единой России» для выдвижения на выборах в Законодательное собрание в Государственную думу. Напомню, что мы готовились к этому голосованию полтора месяца, кандидаты подавали свои заявки, проводили агитационную кампанию, и вот уже неделю идет голосование. Почти 160 тысяч жителей края уже приняли в нем участие. Если вы подавали заявку и были зарегистрированы в качестве выборщиков, то сегодня еще успеете зайти на сайт и проголосовать. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне, нам очень важно ваше мнение и ваш голос».

Алексей Додатко отметил, что региональное отделение партии постаралось сделать процедуру максимально открытой и доступной, как для кандидатов, так и для людей, которые готовы влиять на построение политической системы в нашем регионе:

«Для помощи жителям края на базе местных отделений партии, на предприятиях, в общественных местах работали консультационные пункты, наши волонтеры помогали всем желающим пройти регистрацию, разобраться в технических особенностях сайта. Для нас очень важно мнение наших земляков, чтобы по результатам предварительного голосования выдвинуть достойных кандидатов, заслуживших доверие красноярцев».

Оценивая активность избирателей, секретарь партийной организации отметил, что Красноярский край – лидер среди субъектов СФО по количеству проголосовавших:

«Неплохо идет в крае предварительное партийное голосование, уже около 160 тысяч жителей края приняло в нем участие. Активность наших земляков самая высокая в Сибири, в Сибирском федеральном округе. В самое ближайшее время узнаем итоговые результаты».

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в 42 регионах — ещё и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.