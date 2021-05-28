Стали известны имена победителей конкурса «Молочные истории»

Подведены итоги конкурса рисунков

Сегодня мы подводим итоги конкурса рисунков «Молочные истории», организованном ОАО «Молоко» и медиагруппой «Комсомольская правда».

Перед участниками ставилась задача нарисовать свою историю о пользе молока и молочных продуктов. Более 270 ребят отправили нам свои рисунки. Около недели длилось голосование за их работы. За это время сформировали настоящие группы болельщиков, во главе которых были родители наших конкурсантов. Они подключали к голосованию друзей, знакомых, коллег, родственников.

Встречаем победителей!

Нарисовал Максим Гутник Фото: личный архив

Лидеры голосования из Красноярского края:

1 место - Максим Гутник (260 голосов);

2 место - Савелий Орел (203 голоса);

3 место - Любовь Жиденева (192 голоса).

Дарья Моздеш

Матвей Панов

Полина Бархатова

Анастасия Комарова

Иван Марфенок

Лилия Шестакова

Пелагея Ефимова

Победители в номинации «Выбор редакции» медиагруппы «Комсомольская правда»:

Коля Ярмоялан

Мария Бербушенко

Давид Духович

Настя Кудинова

Лев Аносов

Победители в номинации «Выбор партнера» от ОАО «Молоко»:

Анна Шишкина

Тимофей Смальников

Анна Буракова

Ева Осеева

Ульяна Раевская

Юлия Сольникова

Лидеры голосования из Минусинского района:

Нарисовала Мария Благодарова Фото: личный архив

1 место - Маша Благодарова (227 голосов);

2 место - Иван Громов (77 голосов);

3 место - Тимофей Сарсадский (55 голосов)

Макар Сарсадский

Дарья Беляева

Анна Фалеева

Анна Кухарева

Алина Тамонина

Марина Власова

Анастасия Тамонина

Победители в номинации «Выбор редакции» медиагруппы «Комсомольская правда»:

Сергей Иванов

Виктория Ивахова

Ангелина Казанцева

Данил Крашенинин

Карина Расулова

Победители в номинации «Выбор партнера» от ОАО «Молоко»:

Нарисовал Артем Прашковский Фото: личный архив

Полина Полунина

Диана Артемова

Настя Мельникова

Виктория Вострикова

Даша Базуева

Вероника Федоренко

Дарья Юлина

Анна Банникова

София Макушкина

Михаил Павлюков

Юля Бориотова

Виктория Юлина

Артем Жаравин

Семен Санников

Лидеры голосования из Республики Хакасия:

Нарисовала Елизавета Лалетина Фото: личный архив

1 место - Елизавета Лалетина (95 голосов);

2 место - Владислав Тогочаков (92 голоса);

3 место - Маргарита Королева (71 голос).

Таисия Сульберекова

Валерия Субботина

Эвелина Гаврик

Екатерина Букина

Таисия Шахворостова

Алина Бондаренко

Савелий Бондаренко

Победители номинации «Выбор редакции» медиагруппы «Комсомольская правда»:

Анастасия Асадова

Виктория Озерова

Егор Артемьев

Егор Михайлов

Тимир Чебодаев

Победители в номинации «Выбор партнера» от ОАО «Молоко»:

Рисунок Арсения из Красноярска Фото: личный архив

Екатерина Букина

Казноделов Глеб

Дарина Чиркова

Злата Степочкина

Маргарита Чебодаева

И приз симпатий от ОАО «МОЛОКО» получают еще четыре участника, которым будут вручены дополнительные сертификаты в магазин «Детский мир»:

Ксения Кириллова

Арсений (фамилия уточняется)

Ульяна Марченко

Артем Прашковский

Победителям будут вручены памятные дипломы, наборы молочных продуктов от генерального партнера нашего конкурса ОАО «Молоко», а также подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда».

Нарисовала Ксения Кириллова Фото: личный архив

Обладателям первых трех мест и еще четырем участникам, заслужившим особую симпатию генерального партнера проекта, подарят сертификаты в магазин «Детский мир» от ОАО «Молоко».

Спасибо всем ребятам, которые приняли участие в этом конкурсе. А также благодарим родителей, педагогов и воспитателей, которые им помогали.

Скачать дипломы «За активное участие» можно будет на странице конкурса с 28 мая.

КОНКРЕТНО

Когда состоится награждение?

31 мая в пресс-центре «Комсомолки» (Никитина, 3 «Б») состоится торжественное награждение победителей ребят из Красноярского края. О времени каждому мы сообщим дополнительно.

1 июня в Минусинске в 10:45 у КДЦ поздравят победителей из Минусинского района.

О вручении подарков и дипломов финалистам из Республики Хакасия (в Абакане) сообщим дополнительно.

Большая просьба – принести свои рисунки на награждение.

Нарисовала Ульяна Марченко Фото: личный архив

Посмотреть на рисунки участников конкурса «Молочные истории» можно здесь.