Обязательные и добровольные требования к сертификации продукции. Инновационная сертификация

Тематика и регламент веб-конференции:
15.00-15.10 - руководитель Регионального центра нормативно-технической поддержки инновации Чуева Екатерина Владимировна
Инструменты Фонда инфраструктурных и образовательных программ в области нормативно-технического сопровождения инновационных предприятий
15.10-15.20 - Начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края Черных Артем Владимирович
Реализация мероприятий по применению новых технологий и инновационных материалов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
15.20-15.30 - Заместитель министра экономического развития Иркутской области, Гордеев Владимир Николаевич
Институты развития в Иркутской области для СМСП в регионе, меры поддержки
15.30-15.40 - Генеральный директор АНО «Наносертифика», Торопов Юрий Александрович
О деятельности системы добровольной сертификации в наноиндустрии и особенности сертификации инновационной продукции и инновационных предприятий
15.40-15.50 - Представитель ООО «Формула-К» Старостенков Антон Сергеевич
Прохождение сертификации инновационной продукции – механизм подтверждения преимущественных качественных характеристик и знак качества нового продукта
15.50-16.00 - Дискуссия. Согласование проекта протокола веб-конференции