Обязательные и добровольные требования к сертификации продукции. Инновационная сертификация

Тематика и регламент веб-конференции:

15.00-15.10 - руководитель Регионального центра нормативно-технической поддержки инновации Чуева Екатерина Владимировна

Инструменты Фонда инфраструктурных и образовательных программ в области нормативно-технического сопровождения инновационных предприятий

15.10-15.20 - Начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края Черных Артем Владимирович

Реализация мероприятий по применению новых технологий и инновационных материалов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

15.20-15.30 - Заместитель министра экономического развития Иркутской области, Гордеев Владимир Николаевич

Институты развития в Иркутской области для СМСП в регионе, меры поддержки

15.30-15.40 - Генеральный директор АНО «Наносертифика», Торопов Юрий Александрович

О деятельности системы добровольной сертификации в наноиндустрии и особенности сертификации инновационной продукции и инновационных предприятий

15.40-15.50 - Представитель ООО «Формула-К» Старостенков Антон Сергеевич

Прохождение сертификации инновационной продукции – механизм подтверждения преимущественных качественных характеристик и знак качества нового продукта

15.50-16.00 - Дискуссия. Согласование проекта протокола веб-конференции