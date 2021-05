Генеральный Директор МАЙКРОМАЙН Борис Курцев: «Скоро горняки сменят шахты на офисы и будут управлять производством дистанционно»

Борис Курцев. гендиректор МАЙКРОМАЙН

18-20 мая эксперты горнодобывающей отрасли обсудили перспективы развития минерально-сырьевой отрасли Сибири, Дальнего Востока и арктических районов на горно-геологическом бизнес-форуме «МИНГЕО Сибирь» 2021.

Среди участников форума был и гендиректор МАЙКРОМАЙН – одного из мировых лидеров в области программных решений для горной отрасли Борис Курцев. Он рассказал о внедрении цифровизации и новых технологий в горной промышленности.

Горный инженер – 4.0. Что это значит сегодня на практике - управление беспилотниками, работы с 3D моделями?

Сейчас время активной цифровизации. Вначале нашей работы мы сталкивались с тем, что цифровизация воспринималась как набор отдельных элементов – статичная 3D модель, отдельно кем-то руководимые роботы... Но внедрение инновационных IT решений – это целый динамический комплекс. Создается не разовая модель, а постоянно обновляемый цифровой двойник, на котором отрабатываются гипотезы, который растет и развивается вместе с рудником и производством. Все, что происходит на физическом уровне, переносится в цифру, и цифра выдает рекомендации по улучшению работы. Зачем это нужно? Не за горами время, когда полезные ископаемые будут добываться со дна морей и океанов, из-подо льдов, а впоследствии с других планет, астероидов. И там не обойтись без умных помощников. Сложные условия, сложные задачи потребуют высокой квалификации специалистов. Горный инженер - не просто командир, управляющий добычей, находясь за сотни километров от рудника, его работа связана еще и со сложным проектированием. Таким образом, когда мы говорим о горном инженере 4.0, то имеем в виду не просто оператора беспилотника, мы говорим о специалисте, который обладает междисциплинарными знаниями – это не только горное дело, сейсмика, математика, но и знание информационных систем, робототехники, программирования, иностранных языков. Цифровых инструментов в работе специалистов всех горных специальностей, от разведки до производства, становится все больше. Любое внедрение программного обеспечения требует наладки кастомизации, именно поэтому специалисту внутри компании нужно будет уметь говорить с IT специалистами на их языке. И не только с IT специалистами, а значит, нужны «прокаченные» коммуникационные навыки.

Какие тренды и решения уже активно используются в горном деле и в частности, в вашем ПО?

Мы производим целую линейку программных продуктов. В частности, горно-геологическая информационная система Micromine -комплексное решение для геологоразведки и проектирования шахт и карьеров. Система Geobank создает гибкую и надежную среду для работы с базами данных, а программное обеспечение Pitram позволяет комплексно решать вопросы составления отчетности, контроля, планирования и оптимизации работы горного предприятия.

Можно ли сказать, что цифровизация индустрии вызвана в том числе ужесточением требований к безопасности, экологичности при разработках?

Цифровизация решает комплекс задач. И, безусловно, ключевые решения принимаются исходя из экономических целей. Цифровизация горнодобывающего производства, безусловно, повышает безопасность и экологичность. В целом позволяет комплексно множество задач, и в итоге она повышает эффективность работы производства, прибыль отрасли. Внедрение новых технологий влечет за собой оптимизацию рабочих процессов. При этом робот не заменит человека. Но роль горного инженера изменится. А вот эффективность работы заметно повысится! Сейчас уже можно разработать любое месторождение, но не всегда это целесообразно или выгодно. Но, благодаря цифровизации, «невыгодные» месторождения станут актуальными, а недоступные сегодня – доступными!