Красноярского геймера признали виновным в тройном убийстве и осудили на пожизненный срок в колонии особого режима

Красноярского геймера признали виновным в тройном убийстве Фото: Мария ЛЕНЦ

30 марта 2020 года женщина пришла навестить своих родственников в многоэтажку на улице Щорса. И ужаснулась: на полу в лужах крови лежали 77-летний мужчина, его 47-леняя дочь и 9-летняя внучка. Кто и зачем совершил подобную жестокость?

На первый взгляд в квартире происходила борьба между мужчиной и женщиной. Во всяком случае, расположение тел об этом говорило. Но опытных сыщиков, которые прибыли на место преступления, насторожили некоторые детали, из чего они сделали вывод, что к убийству причастен кто-то посторонний.

За несколько дней оперативники опросили и проверили более 70 человек. В том числе 34-летнего соседа, Ивана Ершова. Поначалу он проходил, как свидетель. В конце концов все улики сошлись именно на нем. Следствием, а теперь и судом установлены шокирующие обстоятельства преступления. Мужчина – заядлый любитель компьютерных игр. Перед тем, как совершить преступление, он в состоянии алкогольного опьянения несколько часов просидел за игрой, в которой насмотрелся сцен насилия. Затем отправился убивать. В других квартирах ему никто не открыл.

Здесь - открыли, потому что хозяйка квартиры хорошо его знала. Осужденный втолкнул женщину внутрь квартиры, много раз ударил ее ножом. Затем ее отца и дочь. Совершив свое кровавое дело, геймер переложил тела так, чтобы все выглядело, будто дедушка издевался и зарезал внучку, а затем они с дочерью нанесли друг другу смертельные раны.

Свою вину мужчина не признал, рассказали "Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе краевого следкома. Но следователи провели большую работу и полностью опровергли заявленное алиби. По настоянию осужденного процесс прошел с участием присяжных заседателей. Видимо, он надеялся, что они снимут с него вину.

Однако присяжные единодушно вынесли вердикт: «Виновен, снисхождению не подлежит». И вот – судья краевого суда вынес свое решение: пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Согласно Уголовному кодексу, за такое преступление предусмотрена и высшая мера наказания, но в России смертная казнь не проводится.

Также с осужденного взыскано 2 миллиона рублей компенсации за моральный ущерб родственникам погибших. и 219,6 тысяч рублей на их погребение.

Добавим, что приговор в силу пока не вступил, у сторон защиты и обвинения есть время, чтобы его обжаловать.

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На что рассчитывал 34-летний житель Красноярска Иван Е., когда настаивал на суде присяжных, непонятно. Что далекие от юриспруденции люди проникнутся к нему и проявят снисхождение? Если он планировал таким образом уйти или смягчить свое наказание, то не получилось. Суд присяжных вынес свой вердикт: «виновен, снисхождению не подлежит» (подробнее).

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