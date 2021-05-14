«Ночь музеев – 2021» в Красноярске: программа мероприятий, список музеев

Фото: Музейный центр

Краеведческий музей: «Страшно? Не страшно!» 16+

Вся программа разбита на площадки, которые будут работать на всех трех этажах краеведческого музея

Программа

19.00 – Лекция «Как хоронили в прошлом» о погребениях и погребальных обрядах народов Сибири.

19.00 – Чтение археологических баек «Тайны сибирских усыпальниц». Участники услышат 5 археологических баек, одна из которых – чистый вымысел. Задача слушателей – отличить правду от вымысла.

20.00 – История девочки-фантома - загадка фотографий, сделанных 100 лет назад.

20.00 – Ролевой квест «Тайны старого города», участники которого станут детективами.

21.00 – Игра «Музейный крокодил».

21.00 – Читка пьесы «Печь» о старой шаманке. Ее мумию ученые нашли летом 1916 года и передали в Краеведческий музей.

22.00 – Музыкальная мистерия от коллектива «Огни».

Для комфорта посетителей количество мест на каждую площадку ограничено, поэтому предварительная бронь обязательна. Записаться можно по тел. 227-05-80 или 227-92-04; в Telegram, WhatsApp, Viber: +7 908 023-52-48.

Краеведческий музей

Ул.Дубровинского, 84

15 мая, с 19.00 до 23.00

Билеты от 400 до 800 рублей.

Юдинка: Дачное разнотравье 12+

На празднике будет много разных площадок, а центром станут настоящий самовар и заварнички с ароматными травами – атрибутами дачного отдыха. Каждый гость сможет выпить чаю с баранками, порисовать на ботаническом скетчинге, изучить символику цветов и деревьев, узнать, как правильно составлять гербарий и как складывалась традиция пикников в XIX веке, и даже посадить цветы на клумбе музея-усадьбы.

Дом-музей Г.В.Юдина

15 мая, с 18.00 до 21.15

Билеты 200 рублей.

Музейный центр: авангардно-романтический вечер «ПРО ЭТО» 16+

В программе - закрытие выставки «Настроение эпохи», представляющей 200 работ двух величайших фотографов ХХ века – авангардиста Александра Родченко и «золотого глаза России» Владимира Лагранжа. На финисаже можно будет послушать стихи 20-х и 60-х годов в исполнении лучших чтецов Красноярска, поучаствовать в конструктивистской мастерской коллажей – подобно Родченко создать свой коллаж настроения, побродить по галерее твиста, подискутировать ПРО ЭТО – о любви в ХХ веке, а еще – сфотографироваться в одном из авангардных костюмов, которые специально для вечера создают художники музея по пособиям того времени.

Музейный центр «Площадь Мира»

15 мая, с 19.00 до 23.00

Билеты 700 рублей.

Музей-усадьба Сурикова: «Между воображением и реальностью» 16+

В экспозиции впервые будут представлены неопубликованные материалы из архива суриковеда Владимира Кеменова, киноафиши студентов школы Сибирского дизайна по мотивам картин Василия Сурикова.

А еще будет необычное пространство знакомства с метафорическими картами.

Музей-усадьба В.И. Сурикова

Ул. Ленина, 98

15 мая, с 19.00 до 22.00

Билеты 300 рублей.

Красноярский художественный музей: «ЛОКАЦИЯ 20/22» 16+

Самое долгожданное музейное событие в этом году пройдет на улице.

В программе

- каждые 10 минут - квест-экскурсия в заброшенный особняк для того, чтобы найти спрятанные стрит-арт-работы и чат-бот «Уличный художник», который поможет разобраться в современном искусстве и пройти лабиринты старинного здания.

Необходима предварительная запись!

20.00 - лекция «Стрит-арт: прекрасный вандализм захваченных улиц»

22.00 – лекция «Уличное искусство – почему на улицах и почему искусство».

Все, кроме экскурсии, будет проходить на улице, одевайтесь по погоде!

Предварительная запись по тел. 212-22-50

Красноярский художественный музей В.И. Сурикова

ул. Парижской коммуны, 22 (внутренний двор)

15 мая с 20.00 до 00.00

Билеты 350 рублей.

Литературный музей: «Место где» 7+

В программе волшебный мир кукольного театра, игры дореволюционной России, стихи Владимира Маяковского, мастер-класс по скетчингу, выступление артистов playback-театра.

Количество билетов ограничено.

Литературный музей им. В.П.Астафьева

ул. Ленина, 66

15 мая, с 18.00 до 21.30

Билеты 100-200 рублей.