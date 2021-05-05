Красноярский проспект Мира по выходным станет пешеходным Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный проспект Красноярска по выходным станет пешеходным. Никаких автомобилей и автобусов. Только гуляющие горожане, которые смогут здесь встречаться, общаться, угощаться в уличных кафе, приводить сюда гостей. Кстати, владельцы заведений общепита принимают такую идею на «ура», закупают оборудование, обучают персонал. Оживились и владельцы многочисленных магазинов, для них вынести на улицу витрины с сувенирами или небольшими товарами – тоже интересный формат торговли.

Проспект Мира станет пешеходным на два дня в неделю – по выходным, начиная с конца мая и по сентябрь, пока стоит теплая погода. Инициатива принадлежит администрации города, в марте в соцсетях проводилось голосование на эту тему, которую красноярцы поддержали. Многие вовсе предлагали убрать транспорт с проспекта на три летних месяца. Но тогда вся нагрузка легла бы на параллельные улицы – Карла Маркса и Ленина. Так что пока остановились на таком вот варианте выходного дня.