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Общество5 мая 2021 17:49

Красноярский проспект Мира по выходным станет пешеходным

Идею предложили местные власти, горожане ее поддержали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский проспект Мира по выходным станет пешеходным

Красноярский проспект Мира по выходным станет пешеходным

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный проспект Красноярска по выходным станет пешеходным. Никаких автомобилей и автобусов. Только гуляющие горожане, которые смогут здесь встречаться, общаться, угощаться в уличных кафе, приводить сюда гостей. Кстати, владельцы заведений общепита принимают такую идею на «ура», закупают оборудование, обучают персонал. Оживились и владельцы многочисленных магазинов, для них вынести на улицу витрины с сувенирами или небольшими товарами – тоже интересный формат торговли.

Проспект Мира станет пешеходным на два дня в неделю – по выходным, начиная с конца мая и по сентябрь, пока стоит теплая погода. Инициатива принадлежит администрации города, в марте в соцсетях проводилось голосование на эту тему, которую красноярцы поддержали. Многие вовсе предлагали убрать транспорт с проспекта на три летних месяца. Но тогда вся нагрузка легла бы на параллельные улицы – Карла Маркса и Ленина. Так что пока остановились на таком вот варианте выходного дня.