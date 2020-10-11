На Красноярском водохранилище перевернулись две лодки, погиб рыбак Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярском водохранилище перевернулись две лодки, есть погибший. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Известно, что накануне 10 октября в 10 часов утра со спасателями связался очевидец и сообщил: на берегу найдены два рыбака. Один из них жив, второй, к сожалению, погиб. Их нашли в районе Ворот, это примерно 60 – 70 километров от плотины Красноярской ГЭС. Доставили на метеостанцию в залив Жулгет.

Спасенный мужчина рассказал, что они выехали вместе с товарищами и коллегами на рыбалку на двух моторных лодках «Прогресс» в залив Каменку. Всего было 6 человек. Но по неустановленным пока причинам обе лодки перевернулись и люди оказались в ледяной воде. По времени это было около 20 часов вечера в пятницу 9 октября. То есть двух мужчин нашли уже спустя 12 часов после случившегося. Где остальные четверо, какова их судьба, на тот момент было неизвестно.

Сегодня днем 11 октября на водохранилище отправились 8 спасателей со спецоборудованием и сотрудники полиции. Стояла задача – обследовать акваторию возле места крушения лодок и прибрежную зону. Сотовой связи в месте крушения не было и это осложняло поисковую операцию. Но вскоре после начала стало известно – четверых рыбаков нашли, они живы – выплыли на один из островков на водохранилище.

О том, что произошло на Красноярском море, обстоятельства аварии и подробности спасения в пресс-службе МЧС обещали рассказать позднее.