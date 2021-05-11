Брела по дороге с потухшими глазами, а сейчас начала улыбаться: женщина чудом вернула пропавшую после отлова собаку

Евгения два месяца искала попавшую в отлов собаку. Фото: из архива семьи.

Пронзительная история Белого Бима повторилась в Хакасии. Но - со счастливым финалом. Кто не помнит, в фильме о советском «Хатико» хозяин не смог спасти питомца из приюта, просто опоздал. А здесь – человек успел! Евгения Оськина из села Подсинее (это в 30 километрах от Черногорска) искала попавшую в отлов собаку целых два месяца и нашла - каким-то чудом. Удивительную историю Жужи Евгения рассказала «Комсомольской правде – Красноярск».

Дикая, но симпатичная

Совсем еще кроха, несмышленыш… Такой появилась Жужа в их дворе пару лет назад.

- Совсем еще дичок, людей сторонилась, но не уходила никуда, - вспоминает Евгения. – Не знаю, почему она так запала мне в душу. Сначала мы с мужем просто ее кормили, иначе пропадет же. Потом хотели взять себе, но она ни в какую. Очень уж самостоятельная.

А незадолго до этого было у меня вот что. Работала в магазине, и прибилась туда бездомная собачка. Пришла и осталась, где я, там и она. Была беременной, родила щенков. В самый мороз! Я как раз на выходной ушла – вернулась, а там… Выжили только двое малышей. Я потом пристроила детенышей. А их маму отвезла стерилизовать за свой счет. Когда уволилась, она ушла за мной. Заявилась прямо в квартиру. Преданная, умная, как выгонишь? Я ей сразу наказала: кошек обижать нельзя, лаять дома тоже. И, представляете, она ни разу не гавкнула. Найда прожила у нас больше года. Но попала под машину, никуда довезти не успели, умерла на руках у моего мужа.

Отдайте собаку!

Забота о самых беззащитных – в этом она вся. Зимой покупает зерно пакетами, чтобы подкормить птиц, не может пройти мимо попавшей в беду собаки или кошки.

Вот и тогда при виде щенка, что забрел во двор, сердце дрогнуло. Взяла под свою опеку, носила вкусняшки, следила, как бы никто не обидел. Назвала Жужей.

Женщина признается: никогда не могла пройти мимо попавшего в беду животного. Фото: из архива семьи.

- Сколько мы ни старались, домой Жужа не шла, - говорит Евгения. – Птичка вольная, такой характер. Как-то муж попробовал занести ее в квартиру, но зря. Забилась на балкон, у меня там зимний сад. Полдня уговаривали оттуда выйти. Пришлось отпустить на улицу.

А 3 марта произошло неожиданное. Женщина вернулась домой с работы (она буфетчица в местной больнице), а соседи к ней: «Жужу забрали! Говорят, на стерилизацию».

Поначалу не тревожилась: главное, чтобы собаку отдали обратно. Так положено – после всех процедур их обязаны возвращать на место обитания. Но шло время, а Жужу так и не привозили.

- Что с ней? Я не находила себе места, стала везде звонить. Прикипела к собаке душой. Давай набирать сельсовет, затем вышла на отловщиков – никаких следов. Жужа пропала! Я просила, умоляла: отдайте мне собаку! Может, она после стерилизации сумеет жить в квартире? (Кстати, Жужа при всей своей независимости - совершенно не агрессивная, добрая).

Чего только не наслушалась, качает головой Евгения. Первое время ее уверяли: «Собаку выпустили у вас в селе. Как так нет? Ищите!». А после перешли на крик и оскорбления: «Что вы привязались со своей псиной?! Оно Вам надо? Она ничья, бездомная!».

В поисках Жужи прошла все круги ада. Заодно выяснила, что творится на пункте отлова. Говорит, если вкратце - натуральная живодерня. Холодное помещение, собак тьма, кормят плохо. Что они там ели, остается только догадываться. Сейчас на предпринимателя, который держит приют, завели уголовное дело…

Нашли по особой примете

- Два месяца я писала в прокуратуру, ветеринарный надзор, везде… А помогли соцсети. На тот момент фотографии Жужи меня не было. Тем не менее во всех пабликах разместила объявления: «Помогите найти собаку!». А вместо фото дала описание. Благо у Жужи есть особая примета – редкий окрас, она полосатая, тигрового окраса. Это и сработало.

И в одну из ночей раздался звонок из Черногорска: «Нашелся ваш тигренок!». Тут же скинули снимок, а на нем она, Жужа. Только как будто с чужими глазами, потухшими.

- Это было в 20-х числах апреля. Кое-как переночевали и рано утром мы с мужем кинулись туда. Как оказалось, Жужа уже три недели скиталась по Черногорску. Порой ковыляла прямо по дороге, машины объезжали, сигналили - не обращала внимания. Выглядела совершенно убитой.

Дальше у Евгении был шок. Она бросилась обнимать найденыша. Гладила, приговаривала ласковые слова. Но собака как окаменела: смотрела в одну точку, поджала хвост, дрожала. «Хм, может, не ваша, просто очень похожа?» - Да вы что? Это Жужа, моя Жужа! – вскинулась женщина.

- Мы ее еле запихали в машину, привезли домой. Там она тоже не сразу пришла в себя. Как мы ее гладили, как угощали – нет реакции. И только вечером выхожу, смотрю – оттаяла. Начала улыбаться, вилять хвостиком.

Ничья, значит, все дозволено?

- Сейчас Жужа с нами, живет в том же дворе. Ходит за мной, как хвостик. Я мужу говорю: «Давай, может, ошейник наденем, чтобы видели – она чья-то?». Он пытается накинуть, но Жужа мигом убегает. Наверное, ловили за шею, заметит «петлю», сразу же паника. Еще она очень остро реагирует на мужчин, боится. Видимо, натерпелась в отлове.

… Мы собираемся сколотить ей будочку, поставить подальше, около гаражей, чтобы никому не мешала, никто не обидел. У нас же народ такой: я ей в жару воду вынесу, они миску опрокинут. Хотя, повторюсь, она никого не трогает. Ямку вырыла под деревом и спит себе спокойно.

Сейчас Жужа вернулась в свой двор, а скоро у нее будет собственная будка. Фото: предоставлено героиней публикации.

... Что пережили за эти два месяца, не высказать. Получается, собаку стерилизовали и выбросили на улицу в чужом городе. Хотя на доставку обратно предпринимателям выделяют деньги, и немалые. Но, скорее всего, кто-то захотел сэкономить. Подумаешь, собака же ничья, некому за нее вступиться.

А она ослабленная, испуганная, сама бы до дома ни за что не добралась, там около 30 километров. Бродила в Черногорске кругами, сломленная, потерянная. Спасибо добрым людям, что заметили, не остались в стороне!

… Вот такой Белый Бим – наоборот.

За помощь при подготовке публикации благодарим информационное агентство «Хакасия».

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