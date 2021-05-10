Красноярский подросток провисел 50 минут над обрывом, держась руками за камни, в ожидании спасателей

Спасенный подросток Фото: Агентство ГО и ЧС

В Свердловском районе Красноярска 15-летний подросток сорвался с обрыва, когда возвращался домой. Всё могло бы закончиться трагедией, если бы парень не зацепился руками за скалу.

Как сообщают в агентстве ГО и ЧС по Красноярскому краю, подросток, схватившись руками за камни, каким-то невероятным образом смог вызвать помощь, позвонив в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Всё произошло днём 9 мая. 15-летний парень добирался домой по улице Базайская привычным маршрутом, но немного ошибся дорогой и свернул не туда. Подросток, пойдя не верным путем, внезапно оказался на краю обрыва. Не ожидав, что выйдет к пропасти, он не удержался и полетел вниз.

Но во время падения школьнику очень повезло: цепкими руками он сумел схватиться за камни скалы Красный Гребень. Страшно представить, что творилось в тот момент у него в голове: под ногами пустота, вылезти самостоятельно возможности нет...

Когда парень понял, что всё-таки он довольно крепко зафиксировался, камни не шатаются и он спокойно висит, то каким-то чудом достал мобильный, находясь при этом над обрывом, и позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу, чтобы попросить помощи.

На поиски подростка выехал отряд КГКУ «Спасатель». Операция по спасению заняла целых 50 минут. Из-за плохо проходимой местности «скалолаза» искали при помощи квадроцикла и пешим прочесыванием леса. Всё это время он героически держался за каменные выступы в скале.

Когда парня нашли, то оказалось, что медицинская помощь ему не нужна. Школьника передали родственникам.

Красноярцы в соцсетях уже окрестили парня «человеком-пауком». Горожане восхищены тем, что подросток смог так долго провисеть на скале, да еще и позвал на помощь спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сорвалась со скалы на высоте 5 километров: на Эльбрусе спасли альпинистку из Красноярского края

История произошла 8 мая. Как сообщает МЧС по Кабардино-Балкарии, спасателям поступило сообщение, что при восхождении на Эльбрус туристка получила травмы и нуждается в помощи. Оказалось, что в беду попала 50-летняя альпинистка из Минусинска Красноярского края. (Подробности)

В Приисковом ищут туриста, который сорвался со скалы возле водопада

И снова трагедия в Приисковом. 13 июня в группе «Приисковый» появилась информация, что в районе водопада, сорвался турист. В настоящее время ведется спасательная операция. Склон очень крутой и состоит из скальных образований.(Подробности)