Сорвалась со скалы на высоте 5 километров: на Эльбрусе спасли альпинистку из Красноярского края

Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии

История произошла 8 мая. Как сообщает МЧС по Кабардино-Балкарии, спасателям поступило сообщение, что при восхождении на Эльбрус туристка получила травмы и нуждается в помощи. Оказалось, что в беду попала 50-летняя альпинистка из Минусинска Красноярского края.

Женщина пошла на восхождение в одиночку и нигде не регистрировалась. В итоге она сорвалась со скалы и получила множество травм, оставшись один на один с природой на высоте 5,3 километра. На выручку туристке отправились 8 сотрудников Эльбрусского высокогорно-спасательного отряда МЧС РФ с двумя единицами техники.

Нашли жительницу Минусинска быстро. С множественными ушибами и травмами конечностей ее спустили на поляну «Азау», после чего передали медикам. Сейчас жизни альпинистки ничего не угрожает, она находится в больнице. Спасательные работы были завершены в 21:40 часов по местному времени.

- Уважаемые жители и гости республики! Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Главное управление МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах, - добавили в МЧС по Республике Кабардино-Балкарии.

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