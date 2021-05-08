Акция Бессмертный полк в Красноярске 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Традиционно колонна Бессмертного полка в Красноярске проходила по центру города Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году акция «Бессмертный полк» проходит в режиме онлайн. Публикуем прямую онлайн-трансляцию.

Подать заявку на участие в акции можно было до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертный полк онлайн» - https://2021.polkrf.ru. Заявка считается принятой, когда модераторами будет показан портрет героя, указаны дата и время, когда будет показан в эфире портрет близкого человека. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны.

Впервые «Бессмертный полк» прошел по улицам Красноярска в 2013 году. С тех пор День Победы трудно представить без торжественного шествия колонны... Но с 2020-го из-за пандемии коронавируса акция проходит в режиме онлайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Куда сходить на День Победы 9 мая 2021 в Красноярске: мероприятия для похода с детьми, концерты, выставки, кино

9 мая 2021 отмечается один из главных праздников страны - День Победы. Несмотря на отмену массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, красноярцев ждут несколько сюрпризов в этот праздничный день. Рассказываем, куда сходить на День Победы 9 мая 2021 в Красноярске. (Подробнее)