«Она меня выгнала и лишила всего»: обидевшийся житель Красноярска не справился с чувствами и зарезал возлюбленную

Скриншот с видео МВД

В Красноярске по «горячим следам» задержали 62-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве. Как сообщают в СК, мужчина расправился со своей возлюбленной и её знакомыми в порыве ревности.

Фото: СК

По версии следствия всё произошло утром 7 мая. Житель Красноярска решил заглянуть к своей возлюбленной, а у неё в это время в гостях находились друзья. Он не смог справиться со своими чувствами, и в порыве ревности устроил поножовщину.

Сам же подозреваемый рассказывает, что ревность были лишь одной из причин. «Супруга» незадолго до трагедии выгнала его из дома, лишила всего и не отдавала вещи:

- Она выгнала меня почти неделю назад в 5 утра. Я все 5 дей находился в том, в чем меня сейчас задержали. Я взял нож и порезал жену.

В МВД сообщили, что тело 39-летнего мужчины подозреваемый выбросил из окна, поэтому его нашли недалеко от дома, а не в квартире, как труп возлюбленной. Также ревнивец не стал трогать и раненную гостью, оставив её на месте преступления.

Фото: ЧП Красноярск

Через некоторое время он сам сдался в руки полиции, добровольно сообщив свое местоположение. Его немедленно задержали и доставили в отдел полиции.

В Следкоме заведено уголовное дело по статьям: покушение на убийство и убийство двух лиц. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

За совершенное, жителю Красноярска грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушла от мужа к убийце: мужчина из Красноярского края зарезал возлюбленную на её рабочем месте

Все произошло в прошлую пятницу, 23 апреля. 31-летний мужчина, имеющий судимость, решил заскочить к супруге в магазин, где она работает довольно длительное время. Между мужем и женой произошла ссора, пошло выяснение отношений на повышенных тонах. В какой-то момент назаровец прекратил спорить и вытащил нож. Несмотря на то, что в магазине были коллеги его супруги, он просто зарезал женщину и сбежал. (подробнее)

«Не пощадил даже спящих малышей»: убийца вырезал семью друга с двумя детьми и сел пожизненно, а скрутившего его полицейского наградили

Илюше* было только пять, Костя учился в первом классе… Веселые, смышленые, похожие на папу. Теперь они улыбаются только с фото, оба погибли в один день – почти год назад 29 марта 2020-го. Братишек, их маму Светлану Б. и бабушку Тамару Ивановну – зверски убили. Резню в Якутске устроил приятель отца Виктор. 28 лет, есть судимость. В живых остался глава семьи, его не было дома. (Подробнее)