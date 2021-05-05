В Красноярске скоропостижно скончался генеральный директор Енисейского речного пароходства Олег Шпагин

В Красноярске скоропостижно скончался генеральный директор Енисейского речного пароходства. Фото: сайт ЕРП

В Красноярске скоропостижно скончался генеральный директор Енисейского речного пароходства – директор Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Олег Шпагин. Сообщение об этом и некролог появились накануне 4 мая на официальном сайте пароходства. Причины смерти не уточняются. Ему было всего 49 лет.

Олег Геннадьевич Шпагин – коренной красноярец, он родился в августе 1971 года. Окончил Рижский авиационный институт в 1993 году и начал свой трудовой путь в гражданской авиации, от рядового специалиста дошел до генерального директора. В 2003 году он возглавил авиакомпанию «Таймыр», а уже на следующий год – аэропорт «Алыкель». Получив большой опыт в управлении северным терминалом, в 2009 году переехал в родной город и стал во главе аэропорта «Емельяново».

И уже с 2015 года Олег Шпагин сменил воздушные ворота на речные – был назначен генеральным директором Енисейского речного пароходства. Добавим, что он успел заочно окончить Академию народного хозяйства при Правительстве РФ и Сибирский государственный университет водного транспорта. Коллеги говорят, что он был грамотным руководителем.

У Олега Геннадьевича осталась жена и две дочери.

Руководство ООО «Норникель – ЕРП», АО «ЕРП», Красноярский судоремонтный центр, Подтесовская РЭБ флота, Ермолаевская РЭБ флота, АО «Красноярский судоремонтный завод», АО «Красноярский речной порт», Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.