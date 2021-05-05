Сгорели дотла за 40 минут: в Красноярском крае без жилья остались две семьи. Фото: соцсети

Остаться в одночасье без крыши над головой, без вещей – что может быть страшнее. В Назаровском районе в селе Павловка произошел пожар. В понедельник 3 мая, днем, загорелись один за другим два дома. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что сообщение на пульт дежурного диспетчера поступило в 11:52. Когда пожарные подразделения – 16 человек личного состава и 8 единиц техники – прибыли на место, там уже полыхали два жилых дома вместе с надворными подстройками. Огнем были охвачены и постройки третьего дома. Из-за порывов ветра была угроза, что пламя перекинется дальше. Но, к счастью, этого не произошло. Общая площадь пожара составила 332 квадратных метра, локализовать огонь удалось в 13:16, а ликвидировать – в 17:56.

По словам очевидцев, гореть начало со стороны бани, где хранились дрова, затем занялись стайки и оттуда огонь перекинулся на дом. Пока ждали пожарных, огонь перекинулся на соседей. Имущество спасти не удалось, только в последний момент отогнали машину подальше. Вот что рассказала дочь одной из пострадавших женщин, Татьяна Бережная:

Люди пострадали, но имущество уничтожено полностью. Фото: соцсети

- У мамы дом сгорел до углей. Только труба стоит от печки дома и бани. Все. Спасли паспорта и машину. Все живы, получили небольшие ожоги, когда пытались спасти собачек на привязи. Одну не удалось. И кошка погибла. Мои надышались дыма, пытаясь спасти хоть что-то. Ничего не удалось. Только машину выгнать в последний момент из горящего гаража. От людей уже приходит помощь, вещи, посуда, деньги. Всем огромное спасибо. Пока родители ночуют около углей в машине. Много металла. А местные так и ждут, чего утащить».

Добавим, что есть номер карты Сбербанка, куда желающие могут перечислить помощь:

- Номер карты 2202 2009 6635 2682

- Телефон привязан к карте 89233122062

- Получатель Ольга Владимировна Р.

Пострадавшие будут рады любой помощи и заранее благодарны за нее.