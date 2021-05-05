«Спасибо за Победу, дед!»

Ефросинье Антоновне Воскобойник к началу войны исполнилось 20 лет.

Годы уходят, а вместе с ними и то, что знали дети участников войны. Внукам победителей уже не спросить дедов о сражениях на Курской дуге, об освобождении Германии и Чехословакии, о пограничной службе на Дальнем Востоке в годы войны – им остается объединять обрывки разговоров с родными о фронтовике, находить документы о его боевом пути в военных архивах, беречь медали, ордена и редкие фотографии. И эти бесценные реликвии становятся историей семьи и историей страны, чтобы следующие поколения тоже помнили имена тех, о ком можно помолчать в минуту скорби 9 Мая и кому можно сказать спасибо за Победу.

Казалось, что дед будет рядом всегда

Виктория Чуприна, руководитель отдела региональных связей Дирекции по связям с общественностью в "РУСАЛ Менеджмент":

Виктория Чуприна, руководитель отдела региональных связей Дирекции по связям с общественностью в "РУСАЛ Менеджмент"

- Для меня 9 Мая – это большой праздник из детства: парад, воздушные шары, самодельные бумажные гвоздики. На парад мы ходили вместе с дедом – Александром Павловичем Пономаревым, 1911 года рождения. Мы шли в колонне его друзей, и у многих сияли на груди медали и ордена. Мой дед никогда не носил орденов. Но я видела, как к нему уважительно относились люди, пожимали руку и поздравляли. Я знала, что он ветеран Великой Отечественной войны. На дверях его квартиры всегда красовалась красная звездочка. Когда мы смотрели вместе фильм «В бой идут одни «старики», он говорил, что на войне он, как Макарыч, готовил к полетам крылатые машины. Но подробности никогда не рассказывал. И я не настаивала. В детстве казалось, что дед будет рядом всегда. Он умер, когда мне было 16. И я долго не могла узнать подробностей о его фронтовой жизни. Как только в сети стали появляться данные об участниках войны, я стала искать о нем информацию. И только в этом году выяснила, что материалы об Александре Павловиче Пономареве недавно были рассекречены. Сейчас я знаю, что он был призван в Красную армию еще в 1933 году, служил воентехником 2-го ранга. Это воинское звание в Рабоче-Крестьянском Красном флоте присваивали руководителям инженерно-технического состава. Звание соответствовало лейтенанту в советском Военно-Морском флоте. Он служил в 1-й авиабригаде. Авиация Военно-Морского флота занималась поиском и уничтожением боевых сил флота противника, его десантных отрядов, конвоев и кораблей в море и на базах. А также участвовала в прикрытии группировок кораблей и объектов советского флота от ударов противника с воздуха. В найденных материалах я узнала, что до сих некоторые документы из его дела невозможно открыть. Но зато в них я нашла фотографию своего любимого деда. Только очень молодого. Было такое чувство, что мы вновь встретились спустя 30 лет. Спасибо, дед, за победу!

Дед воевал на востоке

Рассказывает Александр Смирнов, выливщик-заливщик металла на электролизном производстве:

Александр Смирнов, выливщик-заливщик металла на электролизном производстве

- Я очень хорошо помню своего деда – фронтовика Дмитрия Ивановича Смирнова. Мы, внуки, звали его дедом Митей. Каждое лето почти до 15 лет я бывал на родине своего отца – в Кировской области в деревне возле станции Быстряги. Там в 1918 году и родился мой дед, закончил семилетку, помогал родителям по хозяйству, выучился сапожному делу. В 1939 году деда Митю, тогда еще молодого и безусого парня, призвали на срочную службу, на Дальний Восток. Там он перед демобилизацией встретил начало Великой Отечественной войны. На Западный фронт дед не попал – у пограничников была задача сдерживать агрессию Квантунской армии со стороны Японии. В свое время он сдержанно рассказывал о тех событиях, как брали высоту под шквальным огнем, шли в атаку. И о жестокости японских солдат тоже упоминал. Свою медаль «За отвагу» старшина Дмитрий Иванович Смирнов получил за взятие с товарищами минометного дота. Также дед награжден и орденом Отечественной войны. Но одну историю дед Митя очень любил, и в семье ее передают из уст в уста. Долгое время дед был начальником продовольственного склада, это была очень ответственная служба, за недостачу можно было попасть под трибунал. Так вот однажды расположение части посетил маршал Малиновский и, найдя состояние складов идеальным, лично пожал моему деду руку и похвалил за отличную службу. Вернулся домой дед в 1945 году. Со своей женой Любовью Иосифовной, труженицей тыла, они родили и воспитали шестерых детей. Дед Митя трудился всегда, даже в преклонном возрасте, и научил крестьянскому труду и детей, и внуков.

Медаль деда получили внуки через 75 лет после Победы

Рассказывает Виктор Белявцев, оператор механизированных и автоматизированных складов коммерческой дирекции:

Виктор Белявцев, оператор механизированных и автоматизированных складов коммерческой дирекции:

- Мой дед, Яков Кузьмич Белявцев, ушел на фронт в 29 лет, оставив дома жену с тремя детьми. Призывался он из Боготола Красноярского края в 1941 году, всю войну прошел в составе 1-го Украинского фронта, закончил ее в Венгрии. В январе 1945 года младший сержант Яков Белявцев, командир отделения роты автоматчиков 153-го стрелкового полка 80-й стрелковой Любаньской дивизии, участвовал в бою в районе деревни Каздембе. Получив задание от командира взвода отразить контратаку противника, первым бросился вперед, увлекая за собой бойцов отделения. С криками «ура» наши автоматчики заняли рубеж противника, наступающего на деревню. За этот бой дед был представлен к медали «За отвагу». Победу Яков Кузьмич встретил в Будапеште, оттуда наградной лист на медаль. Но с наградой дед разминулся, попав в госпиталь. На перебитом предплечье медики провели удачную операцию и сохранили деду руку. Но на всю жизнь на его правой руке было как будто два локтя. Я очень хорошо помню его – каждое лето мы, внуки, собирались в Боготоле на каникулы, помогали по хозяйству. Дед до выхода на пенсию работал кузнецом, они с бабушкой держали коров, лошадь. Я запомнил, как однажды 9 Мая, мне было лет пять, дед запряг лошадь и повез нас в телеге на парад Победы, проходивший на центральной улице Боготола. Мой дед умер в 2004 году, прожив 92 года.

Яков Белявцев

А тот самый наградной лист наша семья получила к 75-летию Победы по запросу моего брата, живущего в Москве. Уверен, что эту реликвию сохраним и мы, и наши дети, а потом и внуки - в память о тех, кто воевал за нашу мирную жизнь.

Две войны за семь лет службы

Рассказывает Екатерина Поплавская, сотрудник пресс-службы завода:

Екатерина Поплавская, сотрудник пресс-службы завода

- Мой дедушка Алексей Осипович Панфилов родился в1918 году в деревне Зеленовка Вурнарского района Чувашской республики. Из газетных вырезок следует, что до войны дед был лучшим трактористом района, стахановцем. В апреле 1938 года он был призван на срочную службу, в 1939 -40 годах участвовал в советско-финской войне. В Великую Отечественную Алексей Осипович участвовал в обороне Кавказа, воевал на Воронежском фронте, был старшиной роты 256-го инженерно-саперного Знаменского батальона в составе 1-го Украинского фронта. Воевал и на 2-м Украинском. В семье хранятся его награды военных лет: это две медали «За боевые заслуги» 1943 и 1945 годов, медаль «За оборону Кавказа» 1943 года, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Победу дед встретил в Праге, он участвовал в освобождении этого города от фашистов. Среди наград есть орден Красной Звезды, к которому дед был представлен 28 июня 1945 года, но, к сожалению, эта награда была утеряна в мирное время. Я нашла наградной лист к ордену, из которого следует, что 24 марта 1943 года дед проявил мужество и отвагу на постройке моста через реку Клейне-Лос в Германии. «Противник вел непрерывный огонь, не допуская подвозку лесоматериала к объекту работ. Старшина Панфилов организовал подвозку материала по складкам местности, и благодаря его инициативе постройка моста была закончена досрочно. За хорошую организацию и мужество достоин правительственной награды». После войны дед перебрался с семьей в Сибирь, жил в селе Успенка Рыбинского района. К сожалению, деда не стало, когда мне было только 6 лет, но остались фотографии, с которых он нам улыбается и у него очень добрые глаза.

Бабушка познакомилась с будущим мужем во время бомбежки

Рассказывает Надежда Андрияшина, сотрудник Службы качества:

Надежда Андрияшина, сотрудник Службы качества

- Моей бабушке Ефросинье Антоновне Воскобойник к началу войны исполнилось 20 лет. 22 июня 1941 года она возвращалась в родной Кременчуг из Киева и на пристани из громкоговорителя услышала страшную весть. Не заходя домой, она побежала на фабрику, где работала бухгалтером, и записалась в народное ополчение. Вместе с другими рабочими она сооружала окопы там, где сейчас находится море Кременчугской ГЭС. В октябре 1942 года бабушка приехала в Тамбов с группой ополченцев для помощи в эвакогоспитале. Сначала работала санитаркой, потом палатной медсестрой. На Орловско-Курской дуге шли жестокие бои, и работы в госпитале было много, порой медики не спали по нескольку суток подряд. К концу 1943 года, когда мощная группировка немецких войск на этом участке понесла тяжелое поражение и оставила свои позиции, советские войска начали наступление в западном направлении. Мою бабушку посылали вывозить раненых с передовой, а железная дорога подвергалась частым авианалетам. И во время бомбежек медсестры вытаскивали раненых из вагонов, укрывали их в воронках и рвах. Так бабушка познакомилась со своим будущим мужем, моим дедом, Пузыревым Петром Сергеевичем. Когда он спросил ее имя, она назвалась чужим и красивым, как ей казалось, именем Галина. Дед после лечения в госпитале разыскал ее и окликнул по имени, но она не отозвалась. Так они познакомились во второй раз. Дед был разведчиком, участвовал в освобождении Одессы, Праги, Будапешта. Бабушка День Победы встретила в венгерском городе Мишкольце. В 1946 году дед и бабушка зарегистрировали брак. Так началась история нашей семьи – в сложное послевоенное время, но уже под мирным небом.

Фотографии героев бережно хранятся в семейных альбомах

КСТАТИ

«Сирень Победы»

В мае прошлого года сотрудники компании РУСАЛ, «Комсомольской правды»-Красноярск» и администрации Советского района посадили кусты сирени под окнами ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов КрАЗа. А 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в Центральном и Советском районе города высадили 250 кустов сирени так, что если соединить на карте между собой все точки сиреневого маршрута, то получится победная цифра – 75. В тот же день, в честь юбилея Великой Победы, на улице Воронова в большом дворе, объединяющем 3 дома, была заложена новая аллея «Сирень Победы».

В этом году ко Дню Победы сотрудники КрАЗа подготовили для ветеранов завода праздничный концерт. В ДК Металлургов его посмотрели 460 человек. Со сцены звучали стихи Твардовского, попурри из песен военных лет, композиция «Довоенный вальс», и в финале артисты вместе со зрителями исполнили главную песню 9 Мая – «День Победы». После концерта все ветераны получили набор шоколадных конфет к празднику.

А 14 мая в Красноярске наступит традиционный праздник - «Сиреневый день», который компания РУСАЛ уже 5 лет проводит вместе с «Комсомолкой» при поддержке администрации Советского района. Сотрудники компании вместе с красноярцами снова будут высаживать сирень. Новые кусты сирени появятся на улицах Советского и Центрального районов города, у Краевой клинической больницы и Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И.С.Берзона, а также на территориях детских садов – победителей конкурса детского рисунка «Сиреневый день». Следите в этот день за новостями по точкам маршрута на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM или на страницах «Комсомольская правда»-Красноярск» в социальных сетях и присоединяйтесь к нашей акции.