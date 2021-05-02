12 минут – и весь мир на ладони: сколько стоит прокатиться на самом высоком колесе обозрения Красноярска

Сколько стоит прокатиться на самом высоком колесе обозрения Красноярска. Фото: Андрей Горбань

Виды, которые открываются из кабинок нового колеса обозрения, запущенного накануне 1 мая, вызвали восторг у всех, кто уже успел на нем прокатиться. Находится аттракцион на территории парка флоры и фауны «Роев ручей». И это самое высокое колесо в городе. Причем не только по своему диаметру. Оно даже расположено выше остальных над уровнем моря, точнее над уровнем Енисея.

Кстати, самым первым его протестировал директор зоопарка Андрей Горбань. А в день открытия 1 мая и глава города Сергей Еремин сделал круг вместе с семьей.

- Вид на самой вершине открывается нереальный, восторг! Оценил сегодня вместе с дочками. Комфорт в кабинках тоже на уровне. Но самое важное, за что я двумя руками ЗА, это универсальность, доступность для всех. Покататься на аттракционе могут и маломобильные горожане, - поделился впечатлениями градоначальник.

А горожане задают много вопросов администрации зоопарка.

Безопасность

- Вопросы безопасности на аттракционах для нас – на первом месте, - отвечает Андрей Горбань. – Поэтому когда будете планировать поездку на колесо обозрения, учитывайте погоду. Потому что при порывах ветра больше 15 метров в секунду и при дожде колесо не работает. У него хоть и четырехкратный запас прочности и удвоенное количество двигателей, но риски нам не нужны даже минимальные.

Сколько стоит билет на аттракцион

По возрасту:

- 300 рублей – взрослый,

- 200 рублей – детский с 3до 17 лет,

- бесплатно – до 3 лет, но вы сами понимаете – только в сопровождении взрослых,

По категориям:

- 200 для взрослых и 100 для детей – льготные билеты для многодетных, пенсионеров, студентов-очников, солдат срочной службы;

- бесплатные – инвалидам 1 и 2 группы, детям из детских домов, детям с ограниченными возможностями по здоровью, лицу, сопровождающему инвалидов или детей с ОВЗ.

Можно ли прокатиться на аттракционе, не покупая билет в зоопарк

Можно, ведь оно находится у входа в зоопарк. И, кстати, рядом есть парковка – если небольшая очередь и вы укладываетесь в 30 минут, то парковка – бесплатная. А время полного оборота колеса – чуть больше 12 минут.

Куда пойдут деньги от билетов на аттракцион

- Отмечу немаловажный факт – в колесо обозрения не вложено ни одной копейки денег парка «Роев ручей» - говорит руководитель. – Зато мы будем получать доход в размере 31 % от прибыли. Когда колесо окупится, процент изменится. Все деньги, заработанные парком, идут на улучшение условий содержания животных. Поэтому огромное спасибо нашим гостям – вы делаете жизнь наших питомцев лучше.