«Комфорт на уровне»: мэр Красноярска с детьми посетил новое 50-метровое колесо обозрение в «Роевом Ручье»

Фото: инстаграм Сергея Ерёмина

В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» открылось первое в истории города 50-метровое колесо обозрения. Вместе со своими дочерями его посетил мэр краевой столицы Сергей Ерёмин. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграм.

- Вид на самой вершине открывается нереальный, восторг! Оценил сегодня вместе с дочками. Комфорт в кабинках тоже на уровне. Но самое важное, за что я двумя руками ЗА, - это универсальность, доступность для всех. Покататься на аттракционе могут и маломобильные горожане, - пишет Ерёмин.

Оказалось, что колесо обозрения было сделано на заказ красноярскими предприятиями. Свою работу оно начало 1 мая в 10 утра. Теперь его посетить могут все желающие, предварительно приобретя билеты.