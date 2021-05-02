В Красноярск привезли Благодатный огонь Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярские православные верующие продолжают празднование Воскресения Христова. В наш город прибыл Благодатный огонь, сошедший накануне в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон выступил с торжественной речью, поздравляя прихожан с этим событием. Затем принял поздравление от священнослужителей и всех, кто приехал в Храм Рождества Христова получить частичку Благодатного огня. Забрать его можно и унести домой можно в специальной закрытой лампадке.

Фото: ИВАНОВА Диана

Добавим, что Благодатный огонь сходит в Храме Гроба Господня в канун Пасхи. Затем специальным рейсом он доставляется в Москву. И уже оттуда – в 25 городов России. Это Красноярск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Челябинск, Архангельск, Казань, Иркутск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний, Новгород, Киров, Мурманск, Саранск, Калуга, Ярославль, Тверь. Затем отсюда его увозят в другие ближайшие города и села приходов.

Предлагаем вам подборку фотографий из Храма Рождества Христова.

Фото: ИВАНОВА Диана

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Сегодня, 2 мая, Красноярск отмечает один из великих христианских праздников – Пасху. В этом году ограничения для верующих есть, но не столь жесткие, как год назад. Напомним, что в апреле 2020-го года из-за жестких запретов горожанам пришлось остаться дома и смотреть трансляцию, которую вел краевой телеканал «Енисей».

В этот раз открыты все храмы Красноярска. Главное ночное богослужение провел митрополит Пантелеимон в Храме Рождества Христова. Приняты все меры безопасности: было большое количество сотрудников полиции, верующих в помещение храма запускали группами, чтобы не допустить столпотворения. Присутствовавший там корреспондент «Комсомолки» рассказал: служительница храма протирала дезинфицирующим раствором иконы, к которым прикладывались люди. Все было четко организовано» (подробнее).

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана