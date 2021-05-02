Куличи, Крестный ход и ночное богослужение: Красноярск отмечает Великую Пасху

Красноярск отмечает Великую Пасху Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 2 мая, Красноярск отмечает один из великих христианских праздников – Пасху. В этом году ограничения для верующих есть, но не столь жесткие, как год назад. Напомним, что в апреле 2020-го года из-за жестких запретов горожанам пришлось остаться дома и смотреть трансляцию, которую вел краевой телеканал «Енисей».

Тысячи красноярцев пришли в храмы Фото: ИВАНОВА Диана

В этот раз открыты все храмы Красноярска. Главное ночное богослужение провел митрополит Пантелеимон в Храме Рождества Христова. Приняты все меры безопасности: было большое количество сотрудников полиции, верующих в помещение храма запускали группами, чтобы не допустить столпотворения. Присутствовавший там корреспондент «Комсомолки» рассказал: служительница храма протирала дезинфицирующим раствором иконы, к которым прикладывались люди. Все было четко организовано».

Начало Крестного хода Фото: ИВАНОВА Диана

Пасхальная заутреня началась в 23 часа. Затем в полночь прошел Крестный ход – вокруг Храма Рождества Христова.

И в конце службы, а это было уже почти в 3 часа ночи, верующих по домам развезли бесплатные автобусы – было четыре маршрута в разные концы города. И еще один маршрут – от Свято-Успенского мужского монастыря, где также на великие праздники собирается много верующих.

Духовенство спускается с крыльца храма, на улице к ним присоединятся верующие Фото: ИВАНОВА Диана

Великая Пасхальная вечерня начнется в 17 часов там же, в храме на Щорса, 44. На ней архипастырь, духовенство и паства встретят Благодатный огонь.

Глава Красноярской епархии Пантелеимон Фото: ИВАНОВА Диана

Много мероприятий запланировано на день. В Архиерейском доме на улице Горького, 27 – Пасхальный концерт хора «Тебе поемъ». Кстати, концерт начнется в 11 часов, вход свободный. Если кто-то не успел, то 5 мая будет еще один концерт, там хор «София» исполнит программу «Пасху радостно встречаем».

Великая Пасхальная заутреня Фото: ИВАНОВА Диана

С полной программой мероприятий, посвященных Пасхе, смотрите здесь.

Добавим, что освящение куличей и яиц началось еще накануне, в субботу 1 мая. После Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе на Сурикова, священнослужители окропили святой водой все, что принесли с собой верующие.

Освящение куличей началось накануне Пасхи Фото: ИВАНОВА Диана

В Покровском кафедральном соборе Фото: ИВАНОВА Диана

Верующие принесли куличи, яйца и Кагор для освящения Фото: ИВАНОВА Диана