«Надежный партнер»: порядок в платежах, порядок и во всем остальном

В Красноярске назвали победителей регионального этапа федеральной акции "Надежный партнер". Фото: Сергей Сошенко

Основные критерии отбора победителей акции «Надежный партнер» - четкое выполнение договорных условий и отсутствие задолженности перед энергетиками. Оргкомитет определил победителей в семи категориях: промышленные, непромышленные и аграрные предприятия, организаций бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса. Кроме того, были названы лучшая электросетевая организация и лучшее муниципальное образование и, в этом году это Партизанский район.

- Награждение победителей регионального этапа в Красноярске на самом деле – знаменательное событие, - считает генеральный директор АО "ЭСК РусГидро" Владимир Кимерин. – Это первое такое событие после пандемии!

Многие организаторы и участники конкурса отмечали, что аккуратная оплата услуг – показатель уровня ведения бизнеса.

- От платежной ответственности потребителей и ресурсоснабжающих компаний напрямую зависит эффективность работы энергетической отрасли, ее устойчивость и развитие. Надо сказать, что даже в сложный период пандемии мы отмечаем высокий уровень платежной дисциплины в отрасли. Благодарю организаторов конкурса «Надежный партнер», который стимулирует потребителей к своевременной и стабильной оплате за потребленный ресурс. Платежная дисциплина – один из «кирпичиков» порядка, и если с ней все хорошо, то и с промышленной безопасностью и с другими делами тоже все хорошо, - считает министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

Фото: Сергей Сошенко

- У нас очень большое предприятие, наши магазины открыты в 25 населенных пунктах края, и в таком бизнесе очень важен порядок, - добавляет Таисия Голубева, руководитель направления внешние коммуникации ГК «Красный Яр». – Покупатели рассчитываются с нами за продукты, а мы рассчитываемся со своими партнерами, по-другому и быть не может!

В числе победителей – девять промышленных предприятий, они очень разные: строят аквапарк, пекут хлеб, заготавливают лес, и т.д, но всех объединяет то, что работать без электроэнергии они не смогут.

- Мы занимается переработкой рыбы и для нас электроэнергия - самое важное, - признается директор ООО «Золотая рыбка» Людмила Яковлева. - У нас такие огромные холодильные камеры, что там ездят машины, работают коптильни. Мы потребляем очень много энергии, без нее все остановится. И потому платим аккуратно.

Вовремя платить – это еще и выгодно, считает советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко:

- Хочу отметить, что участники конкурса «Надежный партнер» думают и об экономике, и об экологии. Во-первых, они заявляют реальные потребности в электроэнергии, вовремя оплачивают, без штрафов, и, во-вторых, рационально ее используют, экономят, что очень важно для окружающей среды.

Организатор регионального этапа на территории Красноярского края - ПАО «Красноярскэнергосбыт». В этом году в конкурсе приняли участие почти 5 000 предприятий и организаций, 47 из них стали победителями регионального этапа. Все они получили памятные подарки и VIP-карты на обслуживание в ПАО «Красноярскэнергосбыт», которые дают право безвозмездного получения платных услуг компании, обслуживания вне очереди и сопровождения персональных менеджеров. Информация о победителях представлена на специальном сайте http://nadezhniyparther.tilda.ws

- Мы являемся точкой взаимодействия предприятий энергетической отрасли и потребителей электроэнергии. Мы несем двойную ответственность: перед потребителями, являясь гарантами вашего стабильного энергообеспечения, и перед отраслью – будучи гарантами стабильного финансирования предприятий энергосистемы. В нашем регионе подавляющее большинство предприятий – добросовестные плательщики. Мы искренне благодарны каждому честному и надежному потребителю, - говорит исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Следующий этап конкурса – всероссийский, в нем примут участие организации и предприятия из 30 регионов России.

Наша справка

Конкурс «Надежный партнер» проводится с 2014 года. Федеральный рейтинг благонадежных потребителей формируется в результате проведения региональных отборочных туров. Лауреаты акции из регионов России входят в топ-лист федеральной акции «Надежный партнер», а лучшие из лучших приглашаются в Москву для участия в торжественной церемонии награждения победителей, которая традиционно проходит в Совете Федерации ФС РФ.