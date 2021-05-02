В Красноярском крае мостостроители нашли артефакты железного века

В Красноярском крае мостостроители нашли артефакты неолита и железного века. Фото: страница в Фейсбуке Константина Димитрова

Принято считать, что освоение территории нынешнего Красноярского края (и Сибири в целом) началось в 16-м веке, с похода казанов Ермака. На самом деле Сибирь всегда была обитаема. И хотя многочисленные племена и народности не оставили своего следа в истории, но зато время от времени радуют археологов артефактами. Порой находят их в тех местах, в которых меньше всего ожидается.

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров рассказал на своих страницах в соцсетях об одной такой удивительной находке. Возле поселка Высокогорский (находится в Енисейском районе, на правом берегу Енисея, как раз напротив города Лесосибирска) с 2020 года идет строительство самого северного моста. Пока возводятся основания под переправу, одновременно прокладываются и подъездные дороги.

Фото: страница в Фейсбуке Константина Димитрова

Так вот, расчищая участок под дорогу, рабочие нашли интересные предметы, которые привлекли их внимание. Вызвали археологов, те предположили, что это артефакты железного века и неолита.

Для понимания, эпоха неолита – 5 – 3 тысячи лет назад, а железный век – с IX-VII века до нашей эры по I век нашей эры.

Фото: страница в Фейсбуке Константина Димитрова

- Это каменный инвентарь и орнаментированная керамика – со стоянки «Костыльниково-1», а также предметы гончарной и лепной керамики, металлические и бронзовые изделия, каменные наконечники с объекта «Абалаково. Бурмакинские камни. Поселение-2», - рассказал Константин Димитров.

Сейчас ученые систематизируют и описывают находки. Затем их передадут в Институт археологии РАН и Музейный фонд страны.