«Успел вынести газовый баллон из огня»: семейная пара полицейских из Красноярского края спасла людей от трагедии на пожаре

Данил и Кристина Шмидт Фото: МВД

В Уяре двое полицейских смогли спасти местных жителей и предотвратить серьезную трагедию. Данил и Кристина Шмидт были на работе, когда узнали о пожаре в трёхквартирном доме. Как рассказали в МВД, полицейские отправились на профилактику к неблагополучным семьям, когда заметили возгорание.

В первую очередь сотрудники МВД через дежурную часть вызвали пожарных – в той местности сотовая связь не всегда стабильна, поэтому так было быстрее. Затем бросились к квартирам, оповещать жильцов и помочь им эвакуироваться. Во время спасения выяснилось, что в доме есть газовое оборудование.

Данил Шмидт сразу же понял, что нужно немедленно отключать газовую систему и выносить баллон, иначе трагедии не избежать. Пока хозяйка квартиры собирала документы и одевалась, он отключил газ и убрал баллон из дома.

В это время его жена Кристина пыталась достучаться в другие квартиры. Оказалось, что во второй части дома проживает пожилая женщина и ей довольно сложно выбраться самостоятельно. Пока полицейские помогали ей покинуть горящее жилье, огонь полностью охватил крышу здания.

В это время к сотрудникам полиции присоединились соседи. Все вместе они вывели оставшихся жителей дома и отошли на безопасное расстояние. Через несколько мгновений приехали пожарные и локализовали возгорание.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Благодаря грамотным действиям Кристины и Данила Шмидт, никто из жителей Уяра в этом пожаре не пострадал.