Красноярцам напоминают о сроках подачи декларации по доходам за 2020 год

Декларационная кампания продолжается, но времени задекларировать свои прошлогодние доходы осталось совсем мало. Вместе с начальником отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Красноярскому краю Натальей Владимировной Кожедубовой отвечаем на самые актуальные вопросы о декларировании доходов.

1. Какие доходы подлежат обязательному декларированию физическими лицами?

В соответствии с налоговым законодательством, продекларировать полученные доходы обязаны физические лица, получившие доходы:

- от продажи всех видов недвижимого имущества, в том числе, от уступки прав требования по договорам долевого строительства;

- от продажи транспортных средств;

- от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале;

- от сдачи внаем (аренду) квартиры (дома, комнаты и т.д.), автомобиля, гаража и другого имущества;

- в порядке дарения (за исключением дарения имущества членам семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации);

- в виде выигрышей на сумму менее 15 тыс. рублей, выплачиваемых операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;

- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

- в качестве налоговых резидентов Российской Федерации, получающих доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, – исходя из сумм таких доходов;

- в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года ¹ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», если на дату передачи имущества оно находилось в собственности налогоплательщика-жертвователя менее 3-х лет;

- в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний (физическими лицами, представившими в налоговый орган уведомление о переходе на уплату налога в указанном порядке до 01.02.2021 года);

- иные виды доходов, с которых налоговыми агентами не был удержан налог (за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ).

Обращаем внимание, что с 2021 года, в случае непредставления физическими лицами налоговой декларации в отношении доходов, полученных от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, налоговым органам предоставлено право на основе имеющихся документов произвести начисление сумм налога с указанных доходов в порядке, установленном статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Какие категории налогоплательщиков сдают декларации 3-НДФЛ в обязательном порядке?

Продекларировать полученные доходы обязаны следующие категории налогоплательщиков:

- индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения доходов, – по суммам доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности;

- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие

- адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой;

- иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц (для личных, домашних и иных подобных нужд), в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также у лиц, занимающихся частной практикой, на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года ¹ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», – в случаях, когда сумма налога, исчисленная налогоплательщиком, исходя из фактически полученных доходов, превышает сумму ранее уплаченных в виде ежемесячного фиксированного авансового платежа.

3. В какие сроки и куда должен направить декларацию по доходам за 2020 год налогоплательщик?

Срок представления налоговой декларации – не позднее 30 АПРЕЛЯ 2021 года.

Представить декларацию необходимо в налоговую инспекцию по месту жительства (постановки на налоговый учет) лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности), либо направить почтой с описью вложения или по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде (при наличии электронной подписи).

Декларацию на бумажном носителе также можно подать через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Для упрощения процедуры декларирования полученных доходов, физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России. Сервис позволяет автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении формы декларации. Из своего «Личного кабинета», при наличии электронной подписи, налогоплательщик может отправить декларацию сразу после ее заполнения, что поможет существенно сэкономить свое время.

4. В какой срок следует уплатить НДФЛ по декларации?

Исчисленная по декларации за 2020 год сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ) должна быть уплачена налогоплательщиками самостоятельно не позднее 15 июля 2021 года.

5. Установлена ли ответственность за непредставление декларации формы 3-НДФЛ?

За непредставление налоговой декларации в установленный срок, Статьей 119 НК РФ установлена ответственность в виде штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Дополнительно, за несвоевременную уплату налога в бюджет статьей 75 НК РФ предусмотрено начисление пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по его уплате в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.