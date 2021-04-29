В Красноярске оборудуют 5 мобильных пунктов скорой помощи

К концу 2021 года автопарки скорой пополнятся 130 новыми машинами Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярского края поддержал инициативу медиков об открытии в краевой столице 5 мобильных пунктов скорой помощи. Как сообщают в правительстве, в них будут предусмотрены как помещения для оказания помощи пациентам, так и пространства для отдыха врачей.

Губернатор отдал поручение запустить первые три пункта уже до конца 2021 года. Александр Усс считает, что эта мера позволит сократить время прибытия медиков на вызовы особенно в отдаленные микрорайоны города.

Также глава края поручил разобраться с вопросом строительства теплых стояночных боксов для машин скорой по всей территории края. Ведь в планах купить для автопарков в текущем году почти 70 авто, к уже приобретенным 60.

Во время общения с врачами скорой помощи, стало понятно о кадровом дефиците на подстанциях. В связи с этим глава региона принял решение о том, что необходимо обратиться в Министерство здравоохранения России по поводу увеличения квоты целевого приема в ординатуру по специальности «Скорая медицинская помощь».

Помимо этого, он поручил предусмотреть в краевом бюджете средства на дополнительную подготовку по специальности «Скорая помощь и неотложная медицинская помощь» для выпускников медколледжей и техникумов, которые планируют в дальнейшем работать в службе.

В планах поддерживать медиков скорой и после получения образования. Будет проработан вопрос о единовременной выплате прибывшим работать в службу скорой помощи крупных городов региона: врачам скорой помощи в размере 1 млн рублей и фельдшерам – 500 тыс. рублей.