Какие скверы благоустроят в Красноярске в следующем 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Городская администрация предлагает местным жителям выбрать, как скверы в Красноярске благоустроят в следующем 2022 году. Выбирать общественные пространства будут по результатам голосования, которое уже началось. Оно продлится с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Оставить свой голос можно на сайте проекта «Формирование городской среды».

Красноярцам предлагают выбрать из 15 общественных пространств. В план благоустройства попадут 8 объектов, набравших максимальное количество голосов.

Список скверов Красноярска

Ленинский район:

Правобережная набережная в районе ДК 1 мая – это будет продолжением проекта обновления набережных. Предполагаемый план работ: благоустройство с учетом рельефных, маршрутных, функциональных особенностей участка, озеленение, обустройство газонов, игровых зон и площадок для отдыха, освещение.

Фото: 24.gorodsreda.ru

Парк 1 Мая от набережной р. Енисей до Дворца водного спорта.

Кировский район:

Сквер Школьный (ул. им. газеты «Пионерская правда», от ул. Щорса, 75 до ул. Кутузова, 86):

Сквер по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий, 131».

Свердловский район:

Сквер по улице Полтавской, 32 – сейчас на этом месте располагается пустырь. Однако при победе в голосовании здесь обещают обустроить тропинки, тротуары и дорожки с учетом всех пешеходных зон, а также ландшафтное оформление, озеленение и освещение, обустройство детских и игровых зон, а также установка МАФов. Предполагается, что здесь будет площадка для проведения различных мероприятий местного уровня.

Фото: 24.gorodsreda.ru

Сквер по ул. Александра Матросова, 30/1–30/2 – на объекте уже есть определенное благоустройство, и он пользуется популярность среди местных жителей. Здесь планируется устройство пешеходных дорожек и площадок для отдыха, освещение, сценарное озеленение и установка МАФов.

Советский район:

Бульвар на ул. Краснодарская – на объекте уже есть сложившиеся транзитные пути и зеленые насаждения. Здесь собираются оформить пешеходные и игровые зоны, развлекательные площадки, а также установить озеленение и МАФы.

Сквер в Солнечном по пр-ту Молодежному (3-й этап)- здесь предполагают появление визит-центра с кафе и амфитеатрами, спортплощадки, спортивный маршрут, установка МАФов, освещение, озеленение и тд.

Бульвар по пр-ту Ульяновскому – ожидается, что благоустройство этой территории позволит объединить микрорайон. Здесь предполагается облагораживание уже имеющегося лесного массива. Помимо, стандартных озеленения и МАФов, проектировщики обещают устройство велодорожек.

Центральный район:

Набережная вдоль р. Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского);

Сквер Геодезистов (ул. Водянникова, 1) – сквер уже сейчас является важной частью отдыха местных жителей. Однако объекту необходимо обновление. Здесь планируют создать развлекательные площадки, освежить имеющееся озеленение и установка МАФов.

Фото: 24.gorodsreda.ru

Железнодорожный район:

Сквер по ул. Робеспьера, 19 – сейчас территория является забытой, но если сквер попадет в число победителей, его обещают возродить. Он должен стать местом отдыха для жителей ближайших работ и приобретет ценность за счет обновления.

Сквер по ул. Новая Заря, 8.

Октябрьский район:

Сквер по ул. Академика Киренского, 122 – обустройством сквера планируется разбавить плотную жилую застройку и улучшить социальный эффект. Здесь обещают построить досуговые локации для объединения различных возрастных групп.

Фото: 24.gorodsreda.ru

Сквер на ул. Высотная – ул. 2ая Хабаровская – здесь планируют организовать пешеходную зону с возможностью проезда транспорта. На аллее появятся скамьи и качели для взрослых.