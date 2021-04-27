Отели в Приисковом, глэмпинг и оздоровительный комплекс: Хакасия получит 4,2 миллиарда рублей на развитие туризма

Хакасия получит 4,2 миллиарда рублей на развитие туризма Фото: Мария ЛЕНЦ

Что нам известно о Хакасии? Поскольку это соседний регион, красноярцы знают о нем больше, чем другие. Там есть замечательные озера для летнего отдыха – Шира, Тус, Беле. Есть Ивановские озера и поселок Приисковый, где великолепные горы и виды привлекают любителей покататься на снегоходах. Есть самая мощная в стране ГЭС – Саяно-Шушенская. И загадочный Туимский провал с горной грядой под названием «Сундуки».

Сами жители республики хвалятся: у нас такие уникальные места, редчайшие достопримечательности – есть, что миру показать. Можно лечебницы построить, можно трассы для экстремалов проложить, по рекам сплавляться, горнолыжные курорты обустроить. А степи – это же естественная декорация для реконструкции исторических событий или фестивалей.

Озеро Беле Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус, несмотря на все связанные с ним проблемы, заставил россиян пересмотреть отношение к внутреннему туризму. Смотрите: в прошлом году границы во всем мире внезапно закрылись – наши соотечественники стали лихорадочно искать, куда бы им поехать отдыхать внутри страны. А где туристы – там и живые деньги, прибыль.

Хакасия сейчас отчаянно нуждается в туристах. А для них нужно создать должную инфраструктуру. Правительство республики еще в прошлом году занялось этим вопросом, заявило свою программу на федеральном уровне. И активно занимается поиском инвесторов.

Загадочные "Сундуки" Фото: Мария ЛЕНЦ

На днях в Хакасии прошел международный туристский форум «Сибирь. Притяжение». На нем собрались больше 120 федеральных экспертов в сфере туризма, туроператоров со всей России и других стран, инвесторов. И, похоже, это принесет республике солидный бонус. Стало известно, что между правительством Хакасии и инвесторами подписаны 5 соглашений. Инвестиции в туристическую сферу региона, с учетом уже вложенных средств, составят 4 миллиарда 246 миллионов рублей.

А планы вот какие:

- В селе Приисковом (это северная Хакасия, предгорья Кузнецкого Алатау), в ближайшие годы появятся современные и комфортабельные гостиничные комплексы.

- На озере Шира есть оздоровительный комплекс. Он давно нуждается в реконструкции, в модернизации. И это будет сделано.

- Туристический кластер «Горный» (южная часть республики, территория Хакасского заповедника) презентовали в ноябре прошлого года. Этот проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Там также планируется открыть Центр травничества.

- На одном из высокогорных озер республике создадут глэмпинг.

Река Абакан Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

А еще на перспективу долина «Бабик», эко-отели и отели, яхт-клубы и глэмпинги в акватории Красноярского водохранилища. И много-много других планов. Для инвесторов обещают льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество, пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения.

И еще один немаловажный момент: будут отремонтированы подъезды к значимым туристическим объектам. На 15 участках дорогах оборудуют комфортные санитарные зоны, кафе и магазины. Так что дорогие предприниматели, спешите подать заявку. Правительство республики обещает даже предоставить гранты.

- В рамках форума для региональных туроператоров, которые намерены разработать маршруты в Хакасию, был организован информационный экспресс-тур по республике, - прокомментировал событие глава Хакасии Валентин Коновалов. – Участники тура смогли прикоснуться к древней истории, насладиться видами Хакасии, познакомиться с национальной кухней и культурными традициями. Уверен, что форум «Сибирь. Притяжение» станет регулярной площадкой для налаживания деловых контактов и определения перспективных направлений российской туристической отрасли.

Туимский провал Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

А вот впечатление от самих участников. Исполнительный директор общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков написал на своей странице в «Фейсбуке»:

«Все получилось. Абсолютно все. Несмотря на оперативную сборку мероприятия, которое организовал Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства - ОСИГ и правительство Хакасии при информационной поддержке Ростуризма. Решили, что нужно делать форум ежегодным, звать иностранцев и всех участников индустрии гостеприимства. Важно, что в Хакасии есть что показывать туристам, а проблемы с инфраструктурой – временное явление, если мы все вместе будем заниматься решением этой задачи!»