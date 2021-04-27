Как формировать полезные эко-привычки, рассказали на эко-субботнике в парке юннатов

На увлекательных мастер-классах детям рассказали об особенностях существующих эко-систем и о важности ответственного отношения к природе, в которой все взаимосвязано, показали, как правильно сортировать вторичные отходы и как просто можно сделать из старой бумаги вертушку.

«Конечно, нам и в школе рассказывают о том, что нужно бережно относиться к природе, - делится третьеклассник Сережа. – И мы дома всегда собираем и выбрасываем пластиковые бутылки отдельно от другого мусора. Но это так здорово – самому сделать из чего-то старого и ненужного что-то полезное».

Все участники мастер-классов получили полезные подарки от «Красноярской рециклинговой компании», которая уже третий год подряд принимает активное участие в экологических мероприятиях краевого центра «Юннаты».

«Экологическое воспитание – одно из важных направлений нашей работы, мы не перестаем повторять, что дети – это наше чистое будущее. Ребенок, который знает, что мусор нужно донести до бака, что пластиковую бутылку можно отправить во вторичную переработку, своим поведением зачастую воспитывает не только своих сверстников, но и взрослых», – говорит Антонина Югай, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Левобережный региональный оператор организовал также и вывоз отходов после веселого субботника. Мусора собралось немало – около тонны. Кроме того, все желающие смогли познакомиться с работой современного мусоровоза. Это тоже стало традицией, которая неизменно пользуется популярностью и у школьников, и у их родителей.