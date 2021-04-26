«Если бы он утонул, я нырнул бы за ним»: в Якутии прохожий бросился спасать провалившихся под лед детей

Владимир Ершов кинулся спасать детей, не раздумывая. В этот момент у полыньи были уже школьники. Фото: соцсети

- Как тебя зовут?

- Артем.

Мальчуган лет шести – семи сидит на старой трубе в шапке и курточке. Пытается натянуть мокрые носки на голые ноги. Вокруг лежит снег, рядом озеро, еще затянутое мокрым льдом. И в нескольких метрах от берега – открытая вода. Артемку и его подружку Алину только что вытащили из этого самого озера. Девчушка убежала, а мальчик напуган – он еще до конца не прочувствовал, какими последствиями могла бы обернуться для них прогулка по озеру. Если бы не бдительные прохожие, быть беде.

Дети бросились спасать детей

Эта история произошла накануне, 25 апреля, в Якутске. В центре города есть парк Победы, рядом – озеро. В парке по выходным обычно бывает много народу. Вот и 34-летний Владимир Ершов пришел сюда со своими детьми – те захотели покататься на велосипедах. Мужчина работает начальником отдела в муниципальном предприятии «Коммунтеплосбыт», бывает часто занят. Поэтому старается свободное время проводить с семьей. Пока они гонялись друг за другом по асфальту, мужчина подошел к краю водоема, хотел посмотреть на уток.

Но вместо птиц увидел двух ребятишек, которые ходили по льду. Еще подумал: «где родители, куда они смотрят, опасно ведь». И тут мысли словно материализовались – в одну секунду мальчик и девочка оказались в ледяной воде. Далее события развивались стремительно.

- Я закричал какому-то мужчине: «Побежали, там дети провалились под лед». Я бегу к ним, потом понимаю, что сам окажусь в воде. Оглянулся в поисках какой-нибудь палки на берегу, но ничего не было. Тогда стал вырывать тальник. В это время, опережая меня, к детям кинулась группа подростков, - вспоминает Владимир Ершов местному изданию «Sakhaday».

Опасный водоем в центре города даже не огорожен от парка. Фото: соцсети

Школьникам удалось дотянуться до девочки Алины. Ее за руки, за воротник вытащили на лед. Оказавшись в безопасности, она встала на ноги и, опомнившись, что было сил припустила домой. Видимо, живет где-то неподалеку. Но когда подростки потянулись за Артемом, кромка льда не выдержал и один из них оказался рядом с ним в воде.

Когда мужчина, наконец, вырвал ветку тальника и подбежал к ним, оба пацана уже стали захлебываться и паниковали. И двое других школьников, которые прибежали на помощь, тоже не знали, что делать. Они молодцы, но в экстренной ситуации растерялись. Владимир действовал четко: сначала он протянул ветку тому, кто барахтался ближе, старшему. А затем вытянул его к себе.

В это время подбежал еще один молодой мужчина, его зовут Владимир Диодоров, 20-летний студент медицинского колледжа (он гулял в парке вместе со своей женой Иванной). Подхватил подростка и помог ему выбраться на берег. Потом вместе с тезкой занялись Артемкой. Тот уже держался из последних сил. Но за спасительную палку ухватился цепко.

- Я вошел в воду, как можно дальше вытянул эту ветку и дотянулся до мальчика. Оказывается, мне удалось это сделать, благодаря тому, что меня за куртку держал Владимир Диодоров. Если бы не он, то я бы не дотянулся до мальчика, который в то время уже нахлебался воды и чуть не ушел под лед. Конечно, я бы нырнул за ним, но не знаю, чем бы это закончилось, - признается Владимир Ершов.

Общими усилиями вытащили на берег и Артема. А тот, представляете, был в таком шоке, что твердил: «Меня мама наругает, потому что у меня куртка новая и штаны тоже». Даже не заплакал. Иванна подхватила его, первым делом сделала массаж, растерла ребенку ноги. Потом его переодели в сухие носки, которые были у Владимира с собой. Наконец, увезли его домой, передали родителям.

Знаете, что в этой истории поразило обоих Владимиров? Вовсе не то, что дети вышил гулять на лед – это упрек родителям, которые не рассказали им об опасности. Поразило поведение взрослых.

Артемку вытащили из воды последним. Фото: соцсети

- Когда я крикнул проходящему 40-летнему мужчине: «Побежали, там дети провалились под лед», я нисколько не сомневался, что он присоединится. Но нет – я ошибся. Даже если он не побежал следом, что мог бы хоть закричать, позвать на помощь, позвонить на телефон МЧС, но не сделал этого. На площади вообще было много народу. И рыбаки стояли неподалеку. Никто не подошел, - Владимир Ершов сильно разочарован.

- Зевак было много. Они смотрели сверху на нас, как мы мечемся по льду озера, стараемся вытащить детей. Наверняка снимали на телефоны. И почему-то никто не пришел на помощь, - удивляется Владимир Диодоров.

К слову, ЧП на этом водоеме происходят часто. И ведь нет даже ограждения, чтобы перекрыть доступ к водоему. А должно быть. Может, после этого происшествия городские власти задумаются над этим вопросом?