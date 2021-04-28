От малька до акулы: 7 практичных советов от «зрелых» бизнесменов для «юных» предпринимателей

Узнали, когда не стоит открывать свой ресторан или обзаводиться сайтом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ни для кого не секрет, что иногда в бизнесе всего лишь от одного решения может зависеть дальнейшая судьба компании. Особенно остро красноярские предприниматели ощутили это на себе в пандемию, когда нужно было экстренно менять привычный рабочий уклад и создавать новые направления, чтобы сохранить сотрудников и – для начала – их заработную плату.

И если многие руководители крупных фирм могли себе позволить во время эпидемии бросить свои силы на продумывание новой стратегии, то небольшие предприниматели такой роскоши позволить себе не могли, ведь они в своих компаниях и бухгалтеры, и рекламщики, и «доставщики», и создатели.

Мы попросили опытных предпринимателей из Красноярска, а также экспертов Яндекс.Бизнеса дать совет начинающим бизнесменам. Рассказать, какие решения могут улучшить жизнь компании и на что стоит обратить внимание, чтобы облегчить себе жизнь в будущем.

Директор частной клиники «Здоровые дети» Марина Якушенок: «Кадры решают все»

– Чтобы расти и наращивать темпы, нужно собирать команду из профессионалов, на которых можно будет возложить часть своих обязанностей. Горящие глаза сотрудника и желание работать в своей сфере очень важны для начинающих бизнесменов, это 50% успеха. Для крупного бизнеса это не менее важно, но если небольшие предприниматели начнут делегировать какие-то свои дела работникам, которым абсолютно все равно, можно очень быстро пойти ко дну. Сотрудники должны понимать, что каждый клиент или посетитель – это их зарплата.

Ищите сотрудников с горящими глазами! - рекомендует Марина Якушенок. Фото: личный архив героини публикации.

Ищите работников, которые будут с вами на одной волне, не забывайте поощрять их за достойную работу, но и помните про дисциплину.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Цените постоянных клиентов»

– Работать с постоянными клиентами часто бывает дешевле, чем находить новых. Это особенно важно, если количество потенциальных покупателей ограничено: например, к вам ходят только жители вашего района.

Удержать и мотивировать клиентов помогают программы лояльности – но многие из них не подходят для малого бизнеса, потому что их сложно настроить. Например, чтобы создать бонусную систему с баллами и кешбэком, придется потратиться на подходящую платформу и привлечь специалиста.

«Не все программы лояльности подойдут для малого бизнеса», напоминает Юрий Устинов. Фото: личный архив героя публикации.

Из программ, которые подходят для малого бизнеса, можно отметить дисконтные карты – их просто и недорого запустить, но есть минус: скидку вы сделаете из своей прибыли. Кроме того, удачной будет акция «Приведи друга». Клиент получит скидку или подарок за то, что его друг купил ваш товар или услугу. Но в таком случае вам надо продумать, как защититься от обмана, ведь клиент может привести одного и того же друга несколько раз.

Ресторатор Евгений Пономарев: «Поймите свою уникальность»

– В нынешнее время нужно чем-то удивлять гостей, посетителей и клиентов, особенно после пандемии, когда конкуренция стала невероятно высока. Поэтому в первую очередь нужно понять свою уникальность.

Удивляйте своих клиентов! - советует Евгений Пономарев. Фото: личный архив героя публикации.

Открываться просто ради того, чтобы открыться, – это фиаско. Сейчас практически нет компаний, в чьем сегменте минимум конкуренции, поэтому стоит призадуматься, а чем же вы отличаетесь от всех остальных.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Не забывайте о рекламе»

– Она – двигатель торговли. И чем больше охват, тем больше потенциальных клиентов придет к вам в магазин или воспользуется вашими услугами, неважно, предоставляете ли вы их в солидном офисе или только в режиме онлайн.

В первую очередь мы говорим об интернет-рекламе. Важно, чтобы она размещалась не на одной площадке, а одновременно на нескольких. Например, у Яндекса это Карты, Услуги, Дзен и Рекламная сеть из более чем 40 000 сайтов. Но самостоятельно настроить рекламу – создать объявление, проследить за его эффективностью, вовремя внести правки – сможет не каждый. Обращаться же к специалистам может быть невыгодно, если бизнес только развивается.

Альтернативой может стать рекламная подписка, которая переведет процесс в автоматический режим. С ее помощью настроить рекламную кампанию можно одной кнопкой. Достаточно задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге и приложить фотографии. Остальное алгоритмы Яндекса настроят сами: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет так, чтобы реклама приводила больше клиентов. Если нужно, вы сможете посмотреть подробный и наглядный результат рекламной кампании: клики по объявлениям, статистику звонков, сколько человек строили маршрут на картах, чтобы добраться до организации.

И еще один совет: дорожите своими клиентами: сейчас каждый из них на вес золота. Встроенная в Яндекс.Бизнес функция онлайн-записи поможет не потерять ни одного заказа, а умные алгоритмы позволят отслеживать тех клиентов, кто почему-то перестал пользоваться вашими услугами, чтобы предложить им какие-то бонусы и вернуть к разряд постоянных.

Директор ООО «Автомаркет Навигатор» Иван Воробьёв: «Тестируйте и подробно изучайте свою продукцию»

– Вы должны наизусть знать то, что предлагаете своим клиентам, неважно, новое блюдо в ресторане или аккумулятор для машины. Не стоит полагаться только лишь на слова поставщиков, протестируйте.

Если у нас появляется новая «незамерзайка», изготовитель которой обещает, что она будет работать при -40, то мы создаем нужную температуру и наблюдаем, как жидкость себя ведет. Приходят новые аккумуляторы? Отлично, прежде чем выставить их на витрину, я проверю товар на своем автомобиле. А когда тест-драйв в реальных условиях закончился, то мы с командой принимаем решение, нужен нам такой товар или наша репутация нам дороже?

Репутация дороже! - уверен Иван Воробьёв. Фото: личный архив героя публикации.

Помимо одиночных продаж, вы должны быть нацелены на длительное сотрудничество, а без хороших знаний о том, что вы предлагаете, такого быть не может. Также вы никогда не выстроите себе репутацию добросовестного продавца, если же будете предлагать товар средненького качества, не зная об этом.

Руководитель сервиса для предпринимателей Яндекс.Бизнес Юрий Устинов: «Поймите, нужен ли вам сайт»

– Считается, что компания без сайта выглядит несерьезно и теряет потенциальных клиентов. Это неправда – многие предприниматели могут легко без него обойтись.

Когда страничка в интернете будет лишней? Например, если ваш ассортимент постоянно меняется – сайт придется слишком часто дорабатывать. Или если большая часть ваших посетителей – соседи по району, сайт вряд ли поможет вам раскрутиться. Яркая наружная реклама, сотрудничество с местными заведениями и сарафанное радио расскажут гораздо больше.

Еще вариант: ваши основные продажи идут через Инстаграм или ВКонтакте. Тогда тоже вместо сайта лучше вложиться в рекламу в социальных сетях.

В общем, если вы не можете объяснить четко, зачем вам нужен сайт, значит, он вам сейчас не нужен.